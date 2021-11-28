Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Gökhan Barcın

Demir Grup Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Goutas, Caner Osmanpaşa, Kerem Atakan Kesgin, Ulvestad, Fajr, Gradel, Henrique, Yatabare

Atakaş Hatayspor : Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, El Kaabi, Traore, Lobjanidze, Diouf

Goller: Dk. 22 Henrique (Penaltıdan), Dk. 43 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 45 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor- Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Kerem Atakan Kesgin'in vuruşu etkisiz olunca top kalecide kaldı.

5. dakikada Sivasspor soldan korner kullandı. Altıpasın önünde Caner Osmanpaşa'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta gitti.

15. dakikada rakip defansın hatasından yararlanıp topu önüne alan Henrique, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci topu kornere çeldi.

22. dakikada Gradel'in ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Henrique, takımını öne geçirdi: 1-0.

31. dakikada Sivasspor yine tehlikeli geldi. Rakip ceza alanında topla buluşan Yatabare, müsait durumdaki arkadaşı Kerem Atakan Kesgin'i gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndükten sonra defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Gradel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşma öncesi üst ???????üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak ile bazı oyuncular taraftarı selamladı.

AA / Hacı Mustafa Yıldız - Spor Haberleri

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