Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Yeni AdanaHakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Cemil TunçAdana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Simon Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Akintola, Yunus Akgün (Dk. 82 Metehan Mimaroğlu), Vargas (Dk.
ADANA (AA) - Stat: Yeni Adana
Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Cemil Tunç
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Simon Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Akintola, Yunus Akgün (Dk. 82 Metehan Mimaroğlu), Vargas (Dk. 71 Bjarnason), Assombalonga
Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb Aytaç, Yusuf Erdoğan (Dk. 90+2 Mortadha), Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Varga (Dk. 68 Tarkan Serbest), Umut Bozok, Jorgensen (Dk. 89 Ahmet Emin Engin)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Hakan Kutlu (Kasımpaşa Teknik Direktörü)
Sarı kartlar: Dk. 39 Hadergjonaj, Dk. 56 Hajradinovic, Dk. 90+2 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 52 Rassoul, Dk. 90+2 Samet Akaydın (Adana Demirspor)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, 0-0 berabere kaldı.
50. dakikada Adana Demirspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında Vargas'ın ortasında ön direkte Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak dışarı çıktı.
54. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında kale sahası içinde Jorgensen'in kafa vuruşunda top, kaleci Muric'te kaldı.
62. dakikada sağ çaprazdan Akintola'nın sert şutunda, kaleci Harun Tekin topu uzaklaştırdı.
67. dakikada Rassoul'ın sol kanattan yerden ortasında ön direkte topla buluşan Assombalonga'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
78. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda top, savunmadan döndü.
86. dakikada ceza sahası dışında topu kontrol eden Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.
87. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Umut Bozok'un vuruşunda, kaleci Muric topu ayaklarıyla kornere çeldi.
Karşılaşma, golsüz sona erdi.