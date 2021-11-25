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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

20.00 Medipol Başakşehir-Altay: Ümit Öztürk

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek

28 Kasım Pazar:

13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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