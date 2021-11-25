Futbol: Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
20.00 Medipol Başakşehir-Altay: Ümit Öztürk
27 Kasım Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek
28 Kasım Pazar:
13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri