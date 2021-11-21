Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Bilal Gölenİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 79 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 87 Adil Demirbağ), Endri Çekiçi (Dk.
KONYA (AA) - Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen
İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 79 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 87 Adil Demirbağ), Endri Çekiçi (Dk. 59 Mpoku), Bytyqi (Dk. 79 Michalak), Cikalleshi (Dk. 87 Ahmed Hassan)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel (Dk. 70 Alberk Koç), Bolosie, Dokovic (Dk. 70 Dabo), Baiano, Boyd, Boldrin (Dk. 70 Remy), Umar (Dk. 84 Sabo), Pohjanpalo (Dk. 52 Deniz Hümmet)
Goller: Dk. 1 Bytyqi, Dk. 62 Mpoku, Dk. 90+4 Michalak (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Ahmet Çalık, Dk. 68 Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 80 Holmen (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.
47. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.
57. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Hümmet'in sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.
62. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında Mpoku'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
90+4. dakikada İttifak Holding Konyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Abdülkerim Bardakcı'nın pasına hareketlenen Michalak'ın ceza sahası içinden vuruşunda, top filelere gitti.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri