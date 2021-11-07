Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Yeni AdanaHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf BozdoğanAdana Demirspor: Muric, Rassoul, Simon Deli, Samet Akaydın, Svensson (Dk. 90 Tarık Çamdal), Stambouli, Sinan Kurt, Vargas (Dk.73 Metehan Mimaroğlu), Akintola (Dk.90 Bjarnason) Yunus Akgün (Dk. 84 Semih Güler), Balotelli (Dk.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan
Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Simon Deli, Samet Akaydın, Svensson (Dk. 90 Tarık Çamdal ), Stambouli, Sinan Kurt, Vargas (Dk.73 Metehan Mimaroğlu), Akintola (Dk.90 Bjarnason) Yunus Akgün (Dk. 84 Semih Güler ), Balotelli (Dk.73 Assombalonga)
Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet Çörekçi, Ribeiro, Boudjemaa (Dk. 88 Emre Çolak), El Kaabi (Dk.75 Saint Louis), Lobjanidze (Dk.68 Kamara), Traore (Dk.75 Muhammed Mert), Diouf
Gol: Dk. 64 Yunus Akgün (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 44 Samet Akaydın, Dk. 65 Yunus Akgün, Dk. 90+5 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 52 Diouf, Dk. 90+5 Kamara (Atakaş Hatayspor)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.
49. dakikada Balotelli'nin ceza yayı üzerinde sert şutunda topu kaleci Munir, uzanarak uzaklaştırdı.
54. dakikada sol kanattan arka arkaya kullanılan 3. köşe vuruşunda Vargas'ın ceza alanı içerisine gönderdiği ortada Samet'in kafa vuruşunda top, kaleci Munir'de kaldı.
62. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içerisindeki pasında topu alan Akintola'nın şutunda kaleci Munir, meşi yuvarlağı kornere çeldi.
64. dakikada ev sahibi Adana Demirspor öne geçti. Sol kanatta ceza sahası içinde Vargas'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün, rakibini çalımlayarak yaptığı sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
83. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde rakiplerini çalımlayarak çektiği şut savunmadan döndü.
92. dakikada Muhammed Mert'in ceza sahası içine ortasında savunmanın ters kafa vuruşunda kaleci Muric, topu güçlükle kontrol etti.
Adana Demirspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.