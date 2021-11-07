Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Simon Deli, Samet Akaydın, Svensson, Stambouli, Sinan Kurt, Vargas, Akintola, Yunus Akgün, Balotelli

Atakaş Hatayspor : Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet Çörekçi, Ribeiro, Boudjemaa, El Kaabi, Lobjanidze, Traore, Diouf

Sarı kart: Dk. 44 Samet Akaydın (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

13. dakikada Ribeiro'nun sağ çaprazdan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

18. dakikada Stambouli'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Balotelli'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada sol köşeden kullanılan köşe atışında ceza sahası içerisinde El Kaabi'nin röveşatasında, top direğe çarparak auta gitti.

23. dakikada Adekugbe'nin ceza sahasına gönderdiği topa vuran El Kaabi'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

33. dakikada El Kaabi'nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topu, savunma uzaklaştırmak istedi. Dönen topa Boudjemaa vurdu. Bir kez daha savunmadan dönen topu Diouf tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada Stambouli'nin ceza alanı içerisine ortasında Balotelli'den önce topa yükselen kaleci Munir, çift yumrukla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45+2. dakikada ceza sahası dışından Yunus Akgün'ün şutunda, kaleci Munir topu önledi. Dönen topu Vargas tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

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