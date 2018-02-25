Futbol: Spor Toto Bal
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grup'ta, Çarşambaspor, Sivas Demirspor'u 2-0 galip ayrıldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grup'ta, Çarşambaspor, Sivas Demirspor'u 2-0 galip ayrıldı.
Çarşamba İlçe Stadında oynana maçta, Çarşambaspor maçın 4. dakikasında 1-0 öne geçti. Golün ardından baskısını sürdüren Çarşambaspor, 27. dakikada skoru 2-0'a taşıdı.
Maç bu skorla sona erdi.
Grupta bu sonuçla Çarşambaspor puanını 33'e yükseltti. Sivas Demirspor ise 13 puanda kaldı.
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