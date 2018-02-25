AFRİN HAREKATI'NDA 37. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Futbol: Spor Toto Bal

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grup'ta, Çarşambaspor, Sivas Demirspor'u 2-0 galip ayrıldı.

Futbol: Spor Toto Bal

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grup'ta, Çarşambaspor, Sivas Demirspor'u 2-0 galip ayrıldı.

Çarşamba İlçe Stadında oynana maçta, Çarşambaspor maçın 4. dakikasında 1-0 öne geçti. Golün ardından baskısını sürdüren Çarşambaspor, 27. dakikada skoru 2-0'a taşıdı.

Maç bu skorla sona erdi.

Grupta bu sonuçla Çarşambaspor puanını 33'e yükseltti. Sivas Demirspor ise 13 puanda kaldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.