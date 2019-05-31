Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

- Spor Toto 1. Lig play-off finali Sevinç gösterilerinden detaylar GAZİANTEP - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

- Spor Toto 1. Lig play-off finali
Sevinç gösterilerinden detaylar GAZİANTEP - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanında maçı dev ekrandan izleyen vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA
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