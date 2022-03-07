Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Altaş Denizlispor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yendi.
Konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü, puanını 58'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor ikinci sıradaki yerini korurken, MKE Ankaragücü'ne yenilen Royal Hastanesi Bandırmaspor ise averajla üçüncü sıradaki yerinde kaldı.
Sonuçlar
Ligin 28. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü: 1-0
Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Yılport Samsunspor-NasaDoge Menemenspor: 2-4
MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Adanaspor-Manisa FK: 2-0
Beypiliç Boluspor-Bursaspor: 1-1
Tuzlaspor-İstanbulspor: 0-2
Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1
Balıkesirspor-Altaş Denizlispor: 0-1
Puan durumu
1. Lig'de 28. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MKE ANKARAGÜCÜ
|27
|18
|4
|5
|42
|19
|23
|58
|58
|2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|27
|17
|4
|6
|47
|26
|21
|55
|55
|3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|27
|14
|4
|9
|39
|24
|15
|46
|46
|4.İSTANBULSPOR
|26
|14
|4
|8
|43
|29
|14
|46
|46
|5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|27
|12
|8
|7
|40
|31
|9
|44
|44
|6.EYÜPSPOR
|26
|11
|9
|6
|37
|29
|8
|42
|42
|7.YILPORT SAMSUNSPOR
|26
|10
|9
|7
|43
|34
|9
|39
|39
|8.ADANASPOR
|27
|10
|7
|10
|31
|27
|4
|37
|37
|9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|27
|10
|6
|11
|30
|33
|-3
|36
|36
|10.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|26
|9
|8
|9
|29
|28
|1
|35
|35
|11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|26
|9
|7
|10
|33
|35
|-2
|34
|34
|12.TUZLASPOR
|26
|9
|7
|10
|23
|25
|-2
|34
|34
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|10
|3
|13
|31
|41
|-10
|33
|33
|14.KOCAELİSPOR
|26
|9
|5
|12
|25
|32
|-7
|32
|32
|15.NASADOGE MENEMENSPOR
|27
|7
|11
|9
|33
|42
|-9
|32
|32
|16.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|27
|8
|6
|13
|26
|39
|-13
|30
|30
|17.ALTINORDU
|27
|9
|1
|17
|30
|51
|-21
|28
|28
|18.BURSASPOR
|25
|6
|7
|12
|27
|36
|-9
|25
|25
|19.BALIKESİRSPOR
|26
|3
|2
|21
|19
|47
|-28
|11
|11
29. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın maç programı şöyle:
11 Mart Cuma:
17.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
12 Mart Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)
13 Mart Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Mümin Özkasap)
19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)
14 Mart Pazartesi:
17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)
20.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bitci Timsah Park)