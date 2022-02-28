Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
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Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta müsabakaları tamamlandı.
ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta müsabakaları tamamlandı.
Haftanın son maçında Altınordu, deplasmanda Nasadoge Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.
Konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 üstünlük kuran MKE Ankaragücü, puanını 55'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Haftayı galibiyetle kapatan Bereket Sigorta Ümraniyespor 52 puanla ikinci, Royal Hastanesi Bandırmaspor ise 46 puanla 3. sırada yer aldı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Altaş Denizlispor-Beypiliç Boluspor: 2-0
Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: 1-0
Manisa FK- Eyüpspor : 2-1
Gençlerbirliği-Balıkesirspor: 2-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adanaspor : 1-0
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: 3-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 0-1
İstanbulspor-Kocaelispor: 1-1
Nasadoge Menemenspor-Altınordu: 0-1
Puan durumu
1. Lig'de 27. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|17
|4
|5
|41
|19
|22
|55
|2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|26
|16
|4
|6
|46
|26
|20
|52
|3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|26
|14
|4
|8
|39
|23
|16
|46
|4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|26
|12
|8
|6
|40
|30
|10
|44
|5.İSTANBULSPOR
|25
|13
|4
|8
|41
|29
|12
|43
|6.EYÜPSPOR
|25
|11
|9
|5
|37
|28
|9
|42
|7.YILPORT SAMSUNSPOR
|25
|10
|9
|6
|41
|30
|11
|39
|8.MANİSA FK
|26
|10
|6
|10
|30
|31
|-1
|36
|9.ADANASPOR
|26
|9
|7
|10
|29
|27
|2
|34
|10.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|24
|9
|7
|8
|28
|26
|2
|34
|11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|25
|9
|7
|9
|33
|34
|-1
|34
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|10
|3
|13
|31
|41
|-10
|33
|13.TUZLASPOR
|24
|8
|7
|9
|22
|23
|-1
|31
|14.KOCAELİSPOR
|25
|8
|5
|12
|24
|32
|-8
|29
|15.NASADOGE MENEMENSPOR
|26
|6
|11
|9
|29
|40
|-11
|29
|16.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|26
|7
|6
|13
|25
|39
|-14
|27
|17.ALTINORDU
|26
|8
|1
|17
|29
|51
|-22
|25
|18.BURSASPOR
|24
|6
|6
|12
|26
|35
|-9
|24
|19.BALIKESİRSPOR
|25
|3
|2
|20
|19
|46
|-27
|11
28. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın maç programı şöyle:
4 Mart Cuma:
20.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Kocaeli)
5 Mart Cumartesi:
13.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Yılport Samsunspor-Nasadoge Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)
6 Mart Pazar:
13.30 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)
13.30 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)
7 Mart Pazartesi:
20.00 Balıkesirspor-Altaş Denizlispor (Balıkesir Atatürk)