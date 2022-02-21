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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

AA, Emre Doğan - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın son müsabakalarında Eyüpspor ile Nasadoge Menemenspor 1-1 berabere kaldı, Royal Hastanesi Bandırmaspor ise Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü, puanını 52'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği: 3-1

Tuzlaspor-Kocaelispor: 0-0

Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor: 5-0

Balıkesirspor-İstanbulspor: 1-3

MKE Ankaragücü-Bursaspor: 2-1

Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-1

Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor: 1-1

Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-2

Puan durumu

1. Lig'de 26. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.MKE ANKARAGÜCÜ25164540192152
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR25154643251849
3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR25128540291144
4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR25134838231543
5.İSTANBULSPOR24133840281242
6.EYÜPSPOR24119436261042
7.YILPORT SAMSUNSPOR24109540271339
8.BEYPİLİÇ BOLUSPOR239772824434
9.ADANASPOR259792926334
10.MANİSA FK2596102830-233
11.TUZLASPOR238782222031
12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ248793234-231
13.GENÇLERBİRLİĞİ2593132941-1230
14.NASADOGE MENEMENSPOR2561182939-1029
15.KOCAELİSPOR2484122331-828
16.BURSASPOR2466122635-924
17.ALTAŞ DENİZLİSPOR2566132339-1624
18.ALTINORDU2571172851-2322
19.BALIKESİRSPOR2432191944-2511

27. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın maç programı şöyle:

25 Şubat Cuma:

20.00 Altaş Denizlispor-Beypiliç Boluspor (Denizli Atatürk)

26 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)

19.00 Gençlerbirliği-Balıkesirspor (Eryaman)

27 Şubat Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Nasadoge Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)

AA / Emre Doğan - Spor

Bandırmaspor, Adanaspor, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Haberler

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