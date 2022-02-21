Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın son müsabakalarında Eyüpspor ile Nasadoge Menemenspor 1-1 berabere kaldı, Royal Hastanesi Bandırmaspor ise Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü, puanını 52'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği: 3-1

Tuzlaspor-Kocaelispor: 0-0

Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor: 5-0

Balıkesirspor-İstanbulspor: 1-3

MKE Ankaragücü-Bursaspor: 2-1

Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-1

Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor: 1-1

Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-2

Puan durumu

1. Lig'de 26. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: