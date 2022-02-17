Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 25. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü averajla liderliğini sürdürdü.

MKE Ankaragücü lider olduktan sonra oynadığı 2 maçta da puan kaybederek önemli bir avantajı kaybederken, Adanaspor'u 2-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor, başkent temsilcisi ile puanları eşitledi.

Ligde zor zamanlar geçiren ve küme düşme tehlikesi yaşayan Bursaspor, 9 kişi kalan Tuzlaspor'a 1-0 yenilerek haftayı 16. sırada tamamladı.

Haftanın kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.

Sonuçlar

Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: 2-2

Bursaspor-Tuzlaspor: 0-1

Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor: 3-1

İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: 1-2

Nasadoge Menemenspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Altaş Denizlispor-Altınordu: 1-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK: 0-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor: 1-1

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