Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
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Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 25. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü averajla liderliğini sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 25. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü averajla liderliğini sürdürdü.
MKE Ankaragücü lider olduktan sonra oynadığı 2 maçta da puan kaybederek önemli bir avantajı kaybederken, Adanaspor'u 2-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor, başkent temsilcisi ile puanları eşitledi.
Ligde zor zamanlar geçiren ve küme düşme tehlikesi yaşayan Bursaspor, 9 kişi kalan Tuzlaspor'a 1-0 yenilerek haftayı 16. sırada tamamladı.
Haftanın kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.
Sonuçlar
Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: 2-2
Bursaspor-Tuzlaspor: 0-1
Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor: 3-1
İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: 1-2
Nasadoge Menemenspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Altaş Denizlispor-Altınordu: 1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK: 0-0
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor: 1-1
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|PUAN
|1.MKE ANKARAGÜCÜ
|24
|15
|4
|5
|38
|18
|20
|49
|2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|24
|15
|4
|5
|42
|23
|19
|49
|3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|24
|12
|7
|5
|39
|28
|11
|43
|4.EYÜPSPOR
|23
|11
|8
|4
|35
|25
|10
|41
|5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|24
|12
|4
|8
|36
|23
|13
|40
|6.İSTANBULSPOR
|23
|12
|3
|8
|37
|27
|10
|39
|7.YILPORT SAMSUNSPOR
|23
|9
|9
|5
|35
|27
|8
|36
|8.ADANASPOR
|24
|9
|6
|9
|28
|25
|3
|33
|9.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|22
|8
|7
|7
|25
|23
|2
|31
|10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|24
|8
|7
|9
|32
|34
|-2
|31
|11.TUZLASPOR
|22
|8
|6
|8
|22
|22
|0
|30
|12.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|24
|8
|6
|10
|26
|29
|-3
|30
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|9
|3
|12
|28
|38
|-10
|30
|14.NASADOGE MENEMENSPOR
|24
|6
|10
|8
|28
|38
|-10
|28
|15.KOCAELİSPOR
|23
|8
|3
|12
|23
|31
|-8
|27
|16.BURSASPOR
|23
|6
|6
|11
|25
|33
|-8
|24
|17.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|24
|6
|6
|12
|23
|34
|-11
|24
|18.ALTINORDU
|24
|7
|1
|16
|28
|49
|-21
|22
|19.BALIKESİRSPOR
|23
|3
|2
|18
|18
|41
|-23
|11
Gelecek haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın müsabaka programı şöyle:
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)
19.00 Tuzlaspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20 Şubat Pazar:
13.30 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Yeni 19 Mayıs)
16.00 Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)
21 Şubat Pazartesi:
14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Mümin Özkasap)
17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Adana)
20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor (Eyüp)
20.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)