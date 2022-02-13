Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
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Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 24. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğini sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 24. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğini sürdürdü.
MKE Ankaragücü, İstanbulspor'a evinde 1-0 yenilmesine rağmen, Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la 3-3 berabere kalarak puan kaybetmesiyle ilk sıradaki yerini korudu.
Sonuçlar
Ligde sona eren 24. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Altınordu-Gençlerbirliği: 1-2
Yılport Samsunspor- Bursaspor : 1-1
Adanaspor-Altaş Denizlispor: 0-0
Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 0-0
MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 0-1
Balıkesirspor-Kocaelispor: 1-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-3
Manisa FK-Nasadoge Menemenspor: 1-1
Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0
Puan durumu
Ligde 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.MKE ANKARAGÜCÜ
|23
|15
|3
|5
|37
|17
|20
|48
|2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|23
|14
|4
|5
|40
|22
|18
|46
|3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|23
|12
|6
|5
|38
|27
|11
|42
|4.EYÜPSPOR
|22
|11
|7
|4
|34
|24
|10
|40
|5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|23
|12
|3
|8
|36
|23
|13
|39
|6.İSTANBULSPOR
|22
|12
|3
|7
|36
|25
|11
|39
|7.YILPORT SAMSUNSPOR
|22
|9
|8
|5
|33
|25
|8
|35
|8.ADANASPOR
|23
|9
|6
|8
|27
|23
|4
|33
|9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|23
|8
|5
|10
|26
|29
|-3
|29
|10.GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|9
|2
|12
|26
|36
|-10
|29
|11.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|21
|7
|7
|7
|23
|22
|1
|28
|12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|23
|7
|7
|9
|29
|33
|-4
|28
|13.TUZLASPOR
|21
|7
|6
|8
|21
|22
|-1
|27
|14.KOCAELİSPOR
|23
|8
|3
|12
|23
|31
|-8
|27
|15.NASADOGE MENEMENSPOR
|23
|6
|9
|8
|27
|37
|-10
|27
|16.BURSASPOR
|22
|6
|6
|10
|25
|32
|-7
|24
|17.ALTINORDU
|23
|7
|1
|15
|28
|48
|-20
|22
|18.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|23
|5
|6
|12
|22
|34
|-12
|21
|19.BALIKESİRSPOR
|22
|3
|2
|17
|17
|38
|-21
|11
Gelecek haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 25. haftanın müsabaka programı şöyle:
15 Şubat Salı:
17.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)
20.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bitci Timsah Park)
16 Şubat Çarşamba:
14.30 Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)
17.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Nasadoge Menemenspor-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)
20.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)
17 Şubat Perşembe:
14.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
14.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi İlçe)
17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor (Kazım Karabekir)