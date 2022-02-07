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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

AA, Emrah Oktay - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 23. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğe yükseldi.

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 23. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğe yükseldi.

Ligde 23. hafta, yapılan Kocaelispor-Beypiliç Boluspor müsabakasıyla sona erdi. Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakayı konuk takım 2-1 kazandı.

Haftaya 45 puan ve averajla lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, play-off potasındaki Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Başkent derbisinde konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen ikinci MKE Ankaragücü, puanını 48'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Sonuçlar

Ligde sona eren 23. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Tuzlaspor-Balıkesirspor: 0-2

Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1

Bursaspor-Altınordu: 1-0

Altaş Denizlispor-Eyüpspor: 2-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisa FK: 1-0

Nasadoge Menemenspor-Adanaspor: 2-1

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 0-3

Kocaelispor-Beypiliç Boluspor: 1-2

Puan durumu

Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAv.Puan
1. MKE ANKARAGÜCÜ22153437162148
2. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR22143537191845
3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR22125535241141
4. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR22123736211539
5. EYÜPSPOR2110743224837
6. İSTANBULSPOR21113735251036
7. YILPORT SAMSUNSPOR219753224834
8. ADANASPOR229582723432
9. MANİSA FK2284102528-328
10. BEYPİLİÇ BOLUSPOR207672322127
11. TUZLASPOR217682122-127
12. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ227692933-427
13. NASADOGE MENEMENSPOR226882636-1026
14. GENÇLERBİRLİĞİ2282122435-1126
15. KOCAELİSPOR2273122130-924
16. BURSASPOR2165102431-723
17. ALTINORDU2271142746-1922
18. ALTAŞ DENİZLİSPOR2255122234-1220
19. BALIKESİRSPOR2132161636-2011

Gelecek haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın müsabaka programı şöyle:

11 Şubat Cuma:

16.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Şubat Cumartesi:

13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)

13.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor (Balıkesir Atatürk)

13 Şubat Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Manisa FK-Nasadoge Menemenspor (Mümin Özkasap)

19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)

AA / Emrah Oktay - Spor

MKE Ankaragücü, Spor Toto, Boluspor, Sigorta, Spor, Haber

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