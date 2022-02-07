Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 23. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğe yükseldi.

Ligde 23. hafta, yapılan Kocaelispor-Beypiliç Boluspor müsabakasıyla sona erdi. Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakayı konuk takım 2-1 kazandı.

Haftaya 45 puan ve averajla lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, play-off potasındaki Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Başkent derbisinde konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen ikinci MKE Ankaragücü, puanını 48'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Sonuçlar

Ligde sona eren 23. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Tuzlaspor-Balıkesirspor: 0-2

Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1

Bursaspor-Altınordu: 1-0

Altaş Denizlispor-Eyüpspor: 2-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisa FK: 1-0

Nasadoge Menemenspor-Adanaspor: 2-1

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 0-3

Kocaelispor-Beypiliç Boluspor: 1-2

Puan durumu

Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: