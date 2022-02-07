Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
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Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 23. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğe yükseldi.
Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 23. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü liderliğe yükseldi.
Ligde 23. hafta, yapılan Kocaelispor-Beypiliç Boluspor müsabakasıyla sona erdi. Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakayı konuk takım 2-1 kazandı.
Haftaya 45 puan ve averajla lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, play-off potasındaki Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Başkent derbisinde konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen ikinci MKE Ankaragücü, puanını 48'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.
Sonuçlar
Ligde sona eren 23. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Tuzlaspor-Balıkesirspor: 0-2
Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1
Bursaspor-Altınordu: 1-0
Altaş Denizlispor-Eyüpspor: 2-2
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisa FK: 1-0
Nasadoge Menemenspor-Adanaspor: 2-1
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: 0-3
Kocaelispor-Beypiliç Boluspor: 1-2
Puan durumu
Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. MKE ANKARAGÜCÜ
|22
|15
|3
|4
|37
|16
|21
|48
|2. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|22
|14
|3
|5
|37
|19
|18
|45
|3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|22
|12
|5
|5
|35
|24
|11
|41
|4. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|22
|12
|3
|7
|36
|21
|15
|39
|5. EYÜPSPOR
|21
|10
|7
|4
|32
|24
|8
|37
|6. İSTANBULSPOR
|21
|11
|3
|7
|35
|25
|10
|36
|7. YILPORT SAMSUNSPOR
|21
|9
|7
|5
|32
|24
|8
|34
|8. ADANASPOR
|22
|9
|5
|8
|27
|23
|4
|32
|9. MANİSA FK
|22
|8
|4
|10
|25
|28
|-3
|28
|10. BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|20
|7
|6
|7
|23
|22
|1
|27
|11. TUZLASPOR
|21
|7
|6
|8
|21
|22
|-1
|27
|12. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|22
|7
|6
|9
|29
|33
|-4
|27
|13. NASADOGE MENEMENSPOR
|22
|6
|8
|8
|26
|36
|-10
|26
|14. GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|8
|2
|12
|24
|35
|-11
|26
|15. KOCAELİSPOR
|22
|7
|3
|12
|21
|30
|-9
|24
|16. BURSASPOR
|21
|6
|5
|10
|24
|31
|-7
|23
|17. ALTINORDU
|22
|7
|1
|14
|27
|46
|-19
|22
|18. ALTAŞ DENİZLİSPOR
|22
|5
|5
|12
|22
|34
|-12
|20
|19. BALIKESİRSPOR
|21
|3
|2
|16
|16
|36
|-20
|11
Gelecek haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın müsabaka programı şöyle:
11 Şubat Cuma:
16.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Şubat Cumartesi:
13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)
13.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor (Balıkesir Atatürk)
13 Şubat Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Manisa FK-Nasadoge Menemenspor (Mümin Özkasap)
19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)