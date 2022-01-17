Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.
Deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 yenilen Bereket Sigorta Ümraniyespor, 42 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Konuk olduğu Kocaelispor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü de puanını 42 yaparak averajla ikinci basamakta yer aldı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-1
Altaş Denizlispor-Manisa FK: 0-1
İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-0
Kocaelispor-MKE Ankaragücü: 1-2
Ankara Keçiörengücü- Eyüpspor : 0-0
Tuzlaspor-Altınordu: 2-1
Balıkesirspor-Yılport Samsunspor: 0-2
Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Gençlerbirliği-Adanaspor: 0-3
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|20
|13
|3
|4
|35
|16
|19
|42
|2.MKE ANKARAGÜCÜ
|20
|13
|3
|4
|32
|15
|17
|42
|3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|20
|11
|5
|4
|33
|22
|11
|38
|4.EYÜPSPOR
|20
|10
|6
|4
|30
|22
|8
|36
|5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|20
|10
|3
|7
|32
|20
|12
|33
|6.İSTANBULSPOR
|20
|10
|3
|7
|30
|25
|5
|33
|7.ADANASPOR
|20
|9
|5
|6
|26
|20
|6
|32
|8.YILPORT SAMSUNSPOR
|19
|8
|6
|5
|28
|23
|5
|30
|9.TUZLASPOR
|20
|7
|6
|7
|21
|20
|1
|27
|10.GENÇLERBİRLİĞİ
|20
|8
|2
|10
|23
|29
|-6
|26
|11.MANİSA
|20
|7
|4
|9
|22
|26
|-4
|25
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|19
|6
|6
|7
|21
|21
|0
|24
|13.KOCAELİSPOR
|20
|7
|3
|10
|20
|25
|-5
|24
|14.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|20
|6
|5
|9
|27
|32
|-5
|23
|15.NASADOGE MENEMENSPOR
|20
|5
|8
|7
|23
|33
|-10
|23
|16.ALTINORDU
|20
|7
|1
|12
|27
|40
|-13
|22
|17.BURSASPOR
|20
|5
|5
|10
|23
|31
|-8
|20
|18.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|20
|5
|4
|11
|19
|30
|-11
|19
|19.BALIKESİRSPOR
|20
|2
|2
|16
|14
|36
|-22
|8
22. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçlarının programı şöyle:
21 Ocak Cuma:
19.00 Yılport Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
22 Ocak Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Nasadoge Menemenspor (Ümraniye Belediye Şehir)
13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)
16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor (Eryaman)
23 Ocak Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Eyüpspor- Bursaspor (Eyüp)