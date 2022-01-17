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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 yenilen Bereket Sigorta Ümraniyespor, 42 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Konuk olduğu Kocaelispor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü de puanını 42 yaparak averajla ikinci basamakta yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-1

Altaş Denizlispor-Manisa FK: 0-1

İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-0

Kocaelispor-MKE Ankaragücü: 1-2

Ankara Keçiörengücü- Eyüpspor : 0-0

Tuzlaspor-Altınordu: 2-1

Balıkesirspor-Yılport Samsunspor: 0-2

Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Gençlerbirliği-Adanaspor: 0-3

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR20133435161942
2.MKE ANKARAGÜCÜ20133432151742
3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR20115433221138
4.EYÜPSPOR2010643022836
5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR20103732201233
6.İSTANBULSPOR2010373025533
7.ADANASPOR209562620632
8.YILPORT SAMSUNSPOR198652823530
9.TUZLASPOR207672120127
10.GENÇLERBİRLİĞİ2082102329-626
11.MANİSA207492226-425
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR196672121024
13.KOCAELİSPOR2073102025-524
14.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ206592732-523
15.NASADOGE MENEMENSPOR205872333-1023
16.ALTINORDU2071122740-1322
17.BURSASPOR2055102331-820
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR2054111930-1119
19.BALIKESİRSPOR2022161436-228

22. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçlarının programı şöyle:

21 Ocak Cuma:

19.00 Yılport Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

22 Ocak Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Nasadoge Menemenspor (Ümraniye Belediye Şehir)

13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)

16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor (Eryaman)

23 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Eyüpspor- Bursaspor (Eyüp)

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Bursaspor, Spor Toto, Adanaspor, Eyüpspor, Spor, Haber

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