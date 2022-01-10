Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Altınordu'yu 3-2 yendi.
Haftaya lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi ve 42 puanla zirvedeki yerini korudu. Haftayı galibiyetle tamamlayan MKE Ankaragücü 39 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'de 20. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altaş Denizlispor: 3-4
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor: 1-0
Adanaspor- Bursaspor : 3-1
MKE Ankaragücü-Tuzlaspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nasadoge Menemenspor: 1-1
Manisa FK-İstanbulspor: 1-2
Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor: 1-0
Eyüpspor-Gençlerbirliği: 1-0
Altınordu-Ankara Keçiörengücü: 2-3
Puan durumu
Ligde tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|19
|13
|3
|3
|35
|15
|20
|42
|2.MKE ANKARAGÜCÜ
|19
|12
|3
|4
|30
|14
|16
|39
|3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|19
|11
|4
|4
|33
|22
|11
|37
|4.EYÜPSPOR
|19
|10
|5
|4
|30
|22
|8
|35
|5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|19
|10
|2
|7
|31
|19
|12
|32
|6.İSTANBULSPOR
|19
|9
|3
|7
|29
|25
|4
|30
|7.ADANASPOR
|19
|8
|5
|6
|23
|20
|3
|29
|8.YILPORT SAMSUNSPOR
|18
|7
|6
|5
|26
|23
|3
|27
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|19
|8
|2
|9
|23
|26
|-3
|26
|10.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|19
|6
|6
|7
|21
|21
|0
|24
|11.TUZLASPOR
|19
|6
|6
|7
|19
|19
|0
|24
|12.KOCAELİSPOR
|19
|7
|3
|9
|19
|23
|-4
|24
|13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|19
|6
|4
|9
|27
|32
|-5
|22
|14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|19
|6
|4
|9
|21
|26
|-5
|22
|15.NASADOGE MENEMENSPOR
|19
|5
|7
|7
|22
|32
|-10
|22
|16.ALTINORDU
|19
|7
|1
|11
|26
|38
|-12
|22
|17.BURSASPOR
|19
|5
|4
|10
|23
|31
|-8
|19
|18.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|19
|5
|4
|10
|19
|29
|-10
|19
|19.BALIKESİRSPOR
|19
|2
|2
|15
|14
|34
|-20
|8
21. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın programı şöyle:
14 Ocak Cuma:
20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)
15 Ocak Cumartesi:
13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Kocaeli)
16 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Stadı açıklanmadı)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bitci Timsah Park)
17 Ocak Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği- Adanaspor (Eryaman)
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri