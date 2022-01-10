Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Altınordu'yu 3-2 yendi.

Haftaya lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi ve 42 puanla zirvedeki yerini korudu. Haftayı galibiyetle tamamlayan MKE Ankaragücü 39 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 20. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altaş Denizlispor: 3-4

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor: 1-0

Adanaspor- Bursaspor : 3-1

MKE Ankaragücü-Tuzlaspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nasadoge Menemenspor: 1-1

Manisa FK-İstanbulspor: 1-2

Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor: 1-0

Eyüpspor-Gençlerbirliği: 1-0

Altınordu-Ankara Keçiörengücü: 2-3

Puan durumu

Ligde tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde: