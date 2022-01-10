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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Altınordu'yu 3-2 yendi.

Haftaya lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi ve 42 puanla zirvedeki yerini korudu. Haftayı galibiyetle tamamlayan MKE Ankaragücü 39 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 20. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altaş Denizlispor: 3-4

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor: 1-0

Adanaspor- Bursaspor : 3-1

MKE Ankaragücü-Tuzlaspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nasadoge Menemenspor: 1-1

Manisa FK-İstanbulspor: 1-2

Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor: 1-0

Eyüpspor-Gençlerbirliği: 1-0

Altınordu-Ankara Keçiörengücü: 2-3

Puan durumu

Ligde tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR19133335152042
2.MKE ANKARAGÜCÜ19123430141639
3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR19114433221137
4.EYÜPSPOR1910543022835
5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR19102731191232
6.İSTANBULSPOR 199372925430
7.ADANASPOR198562320329
8.YILPORT SAMSUNSPOR187652623327
9.GENÇLERBİRLİĞİ198292326-326
10.BEYPİLİÇ BOLUSPOR196672121024
11.TUZLASPOR 196671919024
12.KOCAELİSPOR197391923-424
13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ196492732-522
14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ196492126-522
15.NASADOGE MENEMENSPOR195772232-1022
16.ALTINORDU1971112638-1222
17.BURSASPOR1954102331-819
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR1954101929-1019
19.BALIKESİRSPOR1922151434-208

21. haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın programı şöyle:

14 Ocak Cuma:

20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Kocaeli)

16 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Stadı açıklanmadı)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bitci Timsah Park)

17 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği- Adanaspor (Eryaman)

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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