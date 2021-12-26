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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'de 19. ve ilk yarının son hafta maçları yapıldı.

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Spor Toto 1. Lig'de 19. ve ilk yarının son hafta maçları yapıldı.

Haftaya lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti ve ligin ilk yarısını zirvede tamamladı. MKE Ankaragücü 36 puan ve averajla ikinci sırada yer alırken, aynı puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor ilk yarıyı üçüncü sırada bitirdi.

Ligin son sırasında ise 8 puanla Balıkesirspor yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Altınordu-Beypiliç Boluspor: 2-1

Adanaspor-Kocaelispor: 2-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor: 3-1

Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor: 0-0

NasaDoge Menemenspor- Bursaspor : 0-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği: 3-1

Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: 2-2

Eyüpspor-Balıkesirspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR18123334151939
2.MKE ANKARAGÜCÜ18113429141536
3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR18113432211136
4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR18102628151332
5.EYÜPSPOR189542922732
6.İSTANBULSPOR 188372724327
7.YILPORT SAMSUNSPOR187652623327
8.ADANASPOR 187562019126
9.GENÇLERBİRLİĞİ188282325-226
10.TUZLASPOR 186661918124
11.KOCAELİSPOR187381922-324
12.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ186482024-422
13.ALTINORDU1871102435-1122
14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR185672021-121
15.NASADOGE MENEMENSPOR185672131-1021
16.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ185492430-619
17.BURSASPOR185492228-619
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR1844101526-1116
19.BALIKESİRSPOR1822141433-198

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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