Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Spor Toto 1. Lig'de 19. ve ilk yarının son hafta maçları yapıldı.
Spor Toto 1. Lig'de 19. ve ilk yarının son hafta maçları yapıldı.
Haftaya lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti ve ligin ilk yarısını zirvede tamamladı. MKE Ankaragücü 36 puan ve averajla ikinci sırada yer alırken, aynı puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor ilk yarıyı üçüncü sırada bitirdi.
Ligin son sırasında ise 8 puanla Balıkesirspor yer aldı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Altınordu-Beypiliç Boluspor: 2-1
Adanaspor-Kocaelispor: 2-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor: 3-1
Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor: 0-0
NasaDoge Menemenspor- Bursaspor : 0-0
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği: 3-1
Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: 2-2
Eyüpspor-Balıkesirspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Puan durumu
Ligde tamamlanan 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|18
|12
|3
|3
|34
|15
|19
|39
|2.MKE ANKARAGÜCÜ
|18
|11
|3
|4
|29
|14
|15
|36
|3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|18
|11
|3
|4
|32
|21
|11
|36
|4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|18
|10
|2
|6
|28
|15
|13
|32
|5.EYÜPSPOR
|18
|9
|5
|4
|29
|22
|7
|32
|6.İSTANBULSPOR
|18
|8
|3
|7
|27
|24
|3
|27
|7.YILPORT SAMSUNSPOR
|18
|7
|6
|5
|26
|23
|3
|27
|8.ADANASPOR
|18
|7
|5
|6
|20
|19
|1
|26
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|18
|8
|2
|8
|23
|25
|-2
|26
|10.TUZLASPOR
|18
|6
|6
|6
|19
|18
|1
|24
|11.KOCAELİSPOR
|18
|7
|3
|8
|19
|22
|-3
|24
|12.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|18
|6
|4
|8
|20
|24
|-4
|22
|13.ALTINORDU
|18
|7
|1
|10
|24
|35
|-11
|22
|14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|18
|5
|6
|7
|20
|21
|-1
|21
|15.NASADOGE MENEMENSPOR
|18
|5
|6
|7
|21
|31
|-10
|21
|16.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|18
|5
|4
|9
|24
|30
|-6
|19
|17.BURSASPOR
|18
|5
|4
|9
|22
|28
|-6
|19
|18.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|18
|4
|4
|10
|15
|26
|-11
|16
|19.BALIKESİRSPOR
|18
|2
|2
|14
|14
|33
|-19
|8
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri