Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 19. ve ilk yarının son hafta maçları yapıldı.

Haftaya lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti ve ligin ilk yarısını zirvede tamamladı. MKE Ankaragücü 36 puan ve averajla ikinci sırada yer alırken, aynı puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor ilk yarıyı üçüncü sırada bitirdi.

Ligin son sırasında ise 8 puanla Balıkesirspor yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Altınordu-Beypiliç Boluspor: 2-1

Adanaspor-Kocaelispor: 2-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor: 3-1

Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor: 0-0

NasaDoge Menemenspor- Bursaspor : 0-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği: 3-1

Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: 2-2

Eyüpspor-Balıkesirspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde: