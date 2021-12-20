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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış gününde İstanbulspor, Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Bereket Sigorta Ümraniyespor ise Altaş Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Puanını 36'ya çıkaran Bereket Sigorta Ümraniyespor liderliğini sürdürdü. Haftayı galibiyetle tamamlayan MKE Ankaragücü 33 puanla ikinci sıraya yükselirken, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 32 puanla üçüncü sıraya geriledi.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 18. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-3

Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü: 0-2

Balıkesirspor-Altınordu: 3-4

Gençlerbirliği-Nasadoge Menemenspor: 5-0

Tuzlaspor-Manisa FK: 0-1

Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1

Kocaelispor- Eyüpspor : 1-1

İstanbulspor-Yılport Samsunspor: 2-1

Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 18. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TakımOGBMAYAvP
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR17113331141736
2.MKE ANKARAGÜCÜ17103427131433
3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1610242819932
4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR17101628151331
5.EYÜPSPOR179442821731
6.İSTANBULSPOR 178272724326
7.YILPORT SAMSUNSPOR177552421326
8.GENÇLERBİRLİĞİ178272222026
9.KOCAELİSPOR177371920-124
10.ADANASPOR 176561819-123
11.TUZLASPOR 166461615122
12.MANİSA FK186482024-422
13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR175661919021
14.NASADOGE MENEMENSPOR175572131-1020
15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ175482328-519
16.ALTINORDU1761102234-1219
17.BURSASPOR175392228-618
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR174491423-916
19.BALIKESİRSPOR1721141332-197

19. haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 24 Aralık Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak 19. haftanın programı şöyle:

24 Aralık Cuma:

17.30 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

25 Aralık Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Nasadoge Menemenspor- Bursaspor (Menemen İlçe)

26 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Balıkesirspor (Eyüp)

19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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