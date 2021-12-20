Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış gününde İstanbulspor, Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Bereket Sigorta Ümraniyespor ise Altaş Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Puanını 36'ya çıkaran Bereket Sigorta Ümraniyespor liderliğini sürdürdü. Haftayı galibiyetle tamamlayan MKE Ankaragücü 33 puanla ikinci sıraya yükselirken, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 32 puanla üçüncü sıraya geriledi.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 18. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-3

Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü: 0-2

Balıkesirspor-Altınordu: 3-4

Gençlerbirliği-Nasadoge Menemenspor: 5-0

Tuzlaspor-Manisa FK: 0-1

Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1

Kocaelispor- Eyüpspor : 1-1

İstanbulspor-Yılport Samsunspor: 2-1

Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 18. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde: