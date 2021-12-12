Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Bu sonuçla haftaya lider giren MKE Ankaragücü, koltuğunu Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kaptırdı.

Tamamlanan 16. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: 1-0

Beypiliç Boluspor-Adanaspor: 0-0

Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-2

Tuzlaspor-Nasadoge Menemenspor: 1-1

İstanbulspor-Eyüpspor: 2-1

Bursaspor-Manisa FK: 1-1

Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-2

Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde: