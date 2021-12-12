Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Bu sonuçla haftaya lider giren MKE Ankaragücü, koltuğunu Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kaptırdı.
Tamamlanan 16. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0
Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: 1-0
Beypiliç Boluspor-Adanaspor: 0-0
Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-2
Tuzlaspor-Nasadoge Menemenspor: 1-1
İstanbulspor-Eyüpspor: 2-1
Bursaspor-Manisa FK: 1-1
Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-2
Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: 2-0
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|PUAN
|1. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|15
|9
|3
|3
|26
|13
|13
|30
|2. MKE ANKARAGÜCÜ
|16
|9
|3
|4
|25
|13
|12
|30
|3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|14
|9
|1
|4
|23
|16
|7
|28
|4. EYÜPSPOR
|15
|8
|3
|4
|25
|20
|5
|27
|5. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|15
|8
|1
|6
|24
|15
|9
|25
|6. YILPORT SAMSUNSPOR
|15
|7
|4
|4
|22
|18
|4
|25
|7. İSTANBULSPOR
|15
|7
|2
|6
|25
|22
|3
|23
|8. KOCAELİSPOR
|15
|7
|2
|6
|16
|16
|0
|23
|9. GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|7
|2
|6
|17
|20
|-3
|23
|10. TUZLASPOR A.Ş.
|14
|6
|4
|4
|16
|12
|4
|22
|11. BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|15
|5
|5
|5
|18
|16
|2
|20
|12. ADANASPOR
|16
|5
|5
|6
|17
|19
|-2
|20
|13. NASADOGE MENEMENSPOR
|15
|5
|4
|6
|21
|26
|-5
|19
|14. BURSASPOR
|15
|5
|3
|7
|21
|23
|-2
|18
|15. MANİSA FK
|16
|5
|3
|8
|18
|23
|-5
|18
|16. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|15
|5
|2
|8
|19
|24
|-5
|17
|17. ALTAŞ DENİZLİSPOR
|15
|4
|3
|8
|14
|22
|-8
|15
|18. ALTINORDU
|15
|4
|1
|10
|15
|29
|-14
|13
|19. BALIKESİRSPOR
|15
|2
|1
|12
|10
|25
|-15
|7
Gelecek haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçları hafta içinde yapılacak. Haftanın müsabaka programı şöyle:
14 Aralık Salı:
13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Altınordu-Kocaelispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15 Aralık Çarşamba:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Nasadoge Menemenspor-Altay Denizlispor (Menemen İlçe)
19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)
16 Aralık Perşembe:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri