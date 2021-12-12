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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Bu sonuçla haftaya lider giren MKE Ankaragücü, koltuğunu Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kaptırdı.

Tamamlanan 16. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: 1-0

Beypiliç Boluspor-Adanaspor: 0-0

Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-2

Tuzlaspor-Nasadoge Menemenspor: 1-1

İstanbulspor-Eyüpspor: 2-1

Bursaspor-Manisa FK: 1-1

Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-2

Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAV.PUAN
1. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR1593326131330
2. MKE ANKARAGÜCÜ1693425131230
3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR149142316728
4. EYÜPSPOR158342520527
5. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR158162415925
6. YILPORT SAMSUNSPOR157442218425
7. İSTANBULSPOR157262522323
8. KOCAELİSPOR157261616023
9. GENÇLERBİRLİĞİ157261720-323
10. TUZLASPOR A.Ş.146441612422
11. BEYPİLİÇ BOLUSPOR155551816220
12. ADANASPOR165561719-220
13. NASADOGE MENEMENSPOR155462126-519
14. BURSASPOR155372123-218
15. MANİSA FK165381823-518
16. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ155281924-517
17. ALTAŞ DENİZLİSPOR154381422-815
18. ALTINORDU1541101529-1413
19. BALIKESİRSPOR1521121025-157

Gelecek haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçları hafta içinde yapılacak. Haftanın müsabaka programı şöyle:

14 Aralık Salı:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Altınordu-Kocaelispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Aralık Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Nasadoge Menemenspor-Altay Denizlispor (Menemen İlçe)

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

16 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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