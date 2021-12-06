Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

16. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

10 Aralık Cuma:

20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kocaeli)

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)

11 Aralık Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-NasaDoge Menemenspor (Eyüp)

19.00 İstanbulspor-Eyüpspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Bursaspor-Manisa FK (Bıtcı Timsah Park)

19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

12 Aralık Pazar:

19.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?