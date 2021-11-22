Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.
Ligde haftayı maç yapmadan geçen Bereket Sigorta Ümraniyespor, Mke Ankaragücü'nün deplasmanda Altaş Denizlispor'a yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturdu.
Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor: 3-2
NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor: 2-1
Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 0-1
Bursaspor-İstanbulspor: 2-4
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor: 1-0
Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Adanaspor-MKE Ankaragücü: 1-0
Manisa FK-Altınordu: 1-0
Eyüpspor-Yılport Samsunspor: 2-2
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|12
|8
|3
|1
|21
|7
|14
|27
|2.MKE ANKARAGÜCÜ
|13
|8
|3
|2
|22
|9
|13
|27
|3.EYÜPSPOR
|13
|8
|3
|2
|23
|15
|8
|27
|4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|13
|8
|1
|4
|21
|10
|11
|25
|5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|12
|8
|1
|3
|20
|13
|7
|25
|6.TUZLASPOR
|12
|6
|2
|4
|14
|10
|4
|20
|7.KOCAELİSPOR
|12
|6
|2
|4
|12
|12
|0
|20
|8.İSTANBULSPOR
|12
|6
|1
|5
|21
|17
|4
|19
|9.ADANASPOR
|13
|5
|3
|5
|16
|17
|-1
|18
|10.YILPORT SAMSUNSPOR
|12
|4
|4
|4
|17
|18
|-1
|16
|11.BURSASPOR
|12
|4
|2
|6
|17
|19
|-2
|14
|12.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|12
|4
|2
|6
|12
|17
|-5
|14
|13.NASADOGE MENEMENSPOR
|12
|4
|2
|6
|16
|22
|-6
|14
|14.GENÇLERBİRLİĞİ
|12
|4
|2
|6
|12
|19
|-7
|14
|15.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|12
|3
|4
|5
|13
|14
|-1
|13
|16.MANİSA
|13
|4
|1
|8
|15
|21
|-6
|13
|17.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|12
|3
|1
|8
|11
|18
|-7
|10
|18.ALTINORDU
|13
|3
|1
|9
|13
|26
|-13
|10
|19.BALIKESİRSPOR
|12
|2
|0
|10
|9
|21
|-12
|6
14. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:
26 Kasım Cuma:
20.00 Balıkesirspor-Manisa FK (Balıkesir Atatürk)
20.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Eryaman)
27 Kasım Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-Altaş Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Kocaelispor-NasaDoge Menemenspor (Kocaeli)
16.00 Beypiliç Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
28 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)
19.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 Kasım Pazartesi:
20.00 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri