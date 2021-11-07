Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta yapılan 3 maçla tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta yapılan 3 maçla tamamlandı.
MKE Ankaragücü 3 puan gerisinde olduğu Bereket Sigorta Ümraniyespor'u başkentte oynanan müsabakada 3-0 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi.
Altınordu'yu deplasmanda 2-1 yenen Eyüpspor da 1 puan geriden zirve takibini sürdürdü.
Sonuçlar:
???????Tuzlaspor-Altaş Denizlispor: 3-0
İstanbulspor-NasaDoge Menemenspor: 3-2
Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-0
Yılport Samsunspor-Manisa FK: 1-0
MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3-0
Altınordu-Eyüpspor: 1-2
Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: 2-0
Balıkesirspor- Adanaspor : 1-2
Kocaelispor- Bursaspor : 2-1
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.MKE ANKARAGÜCÜ
|12
|8
|3
|1
|22
|8
|14
|27
|2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|12
|8
|3
|1
|21
|7
|14
|27
|3.EYÜPSPOR
|12
|8
|2
|2
|21
|13
|8
|26
|4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|12
|7
|1
|4
|20
|10
|10
|22
|5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|11
|7
|1
|3
|17
|11
|6
|22
|6.KOCAELİSPOR
|11
|6
|2
|3
|12
|11
|1
|20
|7.TUZLASPOR
|11
|5
|2
|4
|13
|10
|3
|17
|8.İSTANBULSPOR
|11
|5
|1
|5
|17
|15
|2
|16
|9.YILPORT SAMSUNSPOR
|11
|4
|3
|4
|15
|16
|-1
|15
|10.ADANASPOR
|12
|4
|3
|5
|15
|17
|-2
|15
|11.BURSASPOR
|11
|4
|2
|5
|15
|15
|0
|14
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|11
|4
|2
|5
|12
|18
|-6
|14
|13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|11
|3
|4
|4
|11
|11
|0
|13
|14.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|11
|3
|2
|6
|10
|16
|-6
|11
|15.NASADOGE MENEMENSPOR
|11
|3
|2
|6
|14
|21
|-7
|11
|16.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|11
|3
|1
|7
|10
|16
|-6
|10
|17.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|12
|3
|1
|8
|14
|21
|-7
|10
|18.ALTINORDU
|12
|3
|1
|8
|13
|25
|-12
|10
|19.BALIKESİRSPOR
|11
|2
|0
|9
|8
|19
|-11
|6
13. haftanın programı
20 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor (Kazım Karabekir)
16.00 NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)
19.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bitçi Timsah)
21 Kasım Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor (17 Eylül)
16.00 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)
19.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
19.00 Manisa FK-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
22 Kasım Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)