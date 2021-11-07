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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta yapılan 3 maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta yapılan 3 maçla tamamlandı.

MKE Ankaragücü 3 puan gerisinde olduğu Bereket Sigorta Ümraniyespor'u başkentte oynanan müsabakada 3-0 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi.

Altınordu'yu deplasmanda 2-1 yenen Eyüpspor da 1 puan geriden zirve takibini sürdürdü.

Sonuçlar:

???????Tuzlaspor-Altaş Denizlispor: 3-0

İstanbulspor-NasaDoge Menemenspor: 3-2

Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-0

Yılport Samsunspor-Manisa FK: 1-0

MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3-0

Altınordu-Eyüpspor: 1-2

Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: 2-0

Balıkesirspor- Adanaspor : 1-2

Kocaelispor- Bursaspor : 2-1

Puan durumu

OGBMAYAv.Puan
1.MKE ANKARAGÜCÜ128312281427
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR128312171427
3.EYÜPSPOR128222113826
4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR1271420101022
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR117131711622
6.KOCAELİSPOR116231211120
7.TUZLASPOR115241310317
8.İSTANBULSPOR115151715216
9.YILPORT SAMSUNSPOR114341516-115
10.ADANASPOR124351517-215
11.BURSASPOR114251515014
12.GENÇLERBİRLİĞİ114251218-614
13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR113441111013
14.ALTAŞ DENİZLİSPOR113261016-611
15.NASADOGE MENEMENSPOR113261421-711
16.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ113171016-610
17.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ123181421-710
18.ALTINORDU123181325-1210
19.BALIKESİRSPOR11209819-116

13. haftanın programı

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor (Kazım Karabekir)

16.00 NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)

19.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bitçi Timsah)

21 Kasım Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor (17 Eylül)

16.00 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

19.00 Manisa FK-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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 Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi.

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