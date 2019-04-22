Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı.

Ligde 30. hafta Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor maçıyla sona erdi. Balıkesir temsilcisi, ligden düşmesi daha önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'u 7-1 mağlup etti.

Haftaya 61 puanla lider giren Gençlerbirliği, İstanbulspor'u 1-0 yenerek puanını 64'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. İkinci Abalı Denizlispor da deplasmanda Giresunspor'u 3-0 geçerek 62 puana ulaştı ve zirve takibini sürdürdü.

Ligin 30. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Birevim Elazığspor-Osmanlıspor: 1-2

Ümraniyespor-Eskişehirspor: 2-2

Giresunspor-Abalı Denizlispor: 0-3

Gençlerbirliği-İstanbulspor: 1-0

Boluspor-Gazişehir Gaziantep: 1-0

Afjet Afyonspor-Altınordu: 1-3

Altay-Hatayspor: 1-1

Adanaspor-Adana Demirspor: 0-0

Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor: 7-1

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. GENÇLERBİRLİĞİ30 20 4 6 43 23 20 64
2. ABALI DENİZLİSPOR30 18 8 4 53 30 23 62
3. HATAYSPOR30 15 10 5 45 20 25 55
4. OSMANLISPOR30 17 3 10 42 24 18 54
5. GAZİŞEHİR GAZİANTEP30 15 7 8 50 25 25 52
6. ÜMRANİYESPOR30 14 8 8 38 29 9 50
7. ADANA DEMİRSPOR30 14 7 9 42 33 9 49
8. ALTINORDU30 13 9 8 42 28 14 48
9. BOLUSPOR30 13 7 10 36 28 8 46
10. ALTAY30 10 11 9 44 34 10 41
11. BALIKESİRSPOR BALTOK30 11 6 13 35 38 -3 39
12. İSTANBULSPOR30 8 12 10 37 38 -1 36
13. ADANASPOR30 8 10 12 35 39 -4 34
14. ESKİŞEHİRSPOR30 8 8 14 38 57 -19 32
15. GİRESUNSPOR30 6 11 13 26 37 -11 29
16. AFJET AFYONSPOR30 6 7 17 34 50 -16 25
17. BİREVİM ELAZIĞSPOR30 6 5 19 33 54 -21 23
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR30 0 3 27 9 95 -86 0

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.

31. haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın müsabaka programı şöyle:

27 Nisan Cumartesi:

14.00 Gazişehir Gaziantep-Giresunspor (Gaziantep)

14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)

19.30 Altınordu-Altay (Bornova)

28 Nisan Pazar:

14.00 İstanbulspor-Birevim Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Osmanlıspor-Ümraniyespor (Osmanlı)

16.30 Adana Demirspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.30 Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok (Denizli Atatürk)

29 Nisan Pazartesi:

19.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Eskişehirspor-Afjet Afyonspor (Yeni Eskişehir)

Kaynak: AA
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