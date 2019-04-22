Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm
Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 30. hafta Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor maçıyla sona erdi. Balıkesir temsilcisi, ligden düşmesi daha önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'u 7-1 mağlup etti.
Haftaya 61 puanla lider giren Gençlerbirliği, İstanbulspor'u 1-0 yenerek puanını 64'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. İkinci Abalı Denizlispor da deplasmanda Giresunspor'u 3-0 geçerek 62 puana ulaştı ve zirve takibini sürdürdü.
Ligin 30. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Birevim Elazığspor-Osmanlıspor: 1-2
Ümraniyespor-Eskişehirspor: 2-2
Giresunspor-Abalı Denizlispor: 0-3
Gençlerbirliği-İstanbulspor: 1-0
Boluspor-Gazişehir Gaziantep: 1-0
Afjet Afyonspor-Altınordu: 1-3
Altay-Hatayspor: 1-1
Adanaspor-Adana Demirspor: 0-0
Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor: 7-1
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|30
|20
|4
|6
|43
|23
|20
|64
|2.
|ABALI DENİZLİSPOR
|30
|18
|8
|4
|53
|30
|23
|62
|3.
|HATAYSPOR
|30
|15
|10
|5
|45
|20
|25
|55
|4.
|OSMANLISPOR
|30
|17
|3
|10
|42
|24
|18
|54
|5.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|30
|15
|7
|8
|50
|25
|25
|52
|6.
|ÜMRANİYESPOR
|30
|14
|8
|8
|38
|29
|9
|50
|7.
|ADANA DEMİRSPOR
|30
|14
|7
|9
|42
|33
|9
|49
|8.
|ALTINORDU
|30
|13
|9
|8
|42
|28
|14
|48
|9.
|BOLUSPOR
|30
|13
|7
|10
|36
|28
|8
|46
|10.
|ALTAY
|30
|10
|11
|9
|44
|34
|10
|41
|11.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|30
|11
|6
|13
|35
|38
|-3
|39
|12.
|İSTANBULSPOR
|30
|8
|12
|10
|37
|38
|-1
|36
|13.
|ADANASPOR
|30
|8
|10
|12
|35
|39
|-4
|34
|14.
|ESKİŞEHİRSPOR
|30
|8
|8
|14
|38
|57
|-19
|32
|15.
|GİRESUNSPOR
|30
|6
|11
|13
|26
|37
|-11
|29
|16.
|AFJET AFYONSPOR
|30
|6
|7
|17
|34
|50
|-16
|25
|17.
|BİREVİM ELAZIĞSPOR
|30
|6
|5
|19
|33
|54
|-21
|23
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|30
|0
|3
|27
|9
|95
|-86
|0
31. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın müsabaka programı şöyle:
27 Nisan Cumartesi:
14.00 Gazişehir Gaziantep-Giresunspor (Gaziantep)
14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)
19.30 Altınordu-Altay (Bornova)
28 Nisan Pazar:
14.00 İstanbulspor-Birevim Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.30 Osmanlıspor-Ümraniyespor (Osmanlı)
16.30 Adana Demirspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.30 Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok (Denizli Atatürk)
29 Nisan Pazartesi:
19.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Eskişehirspor-Afjet Afyonspor (Yeni Eskişehir)