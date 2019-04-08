Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm
Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan haftanın son maçlarında Birevim Elazığspor, Altınordu'yu 2-1 yenerken, Altay ile Gazişehir Gaziantep 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de ilk 2 sırada bulunan Abalı Denizlispor ile Gençlerbirliği haftayı galibiyetle kapatırken, Denizli temsilcisi averajla zirvedeki yerini korudu.
Ligin 27. haftasından ertelenen Adana Demirspor-Ümraniyespor maçı, 11 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Haftanın sonuçları
Boluspor-Kardemir Karabükspor: 4-0
Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor: 1-5
Osmanlıspor-Eskişehirspor: 2-4
Ümraniyespor-Hatayspor: 0-0
Giresunspor-Gençlerbirliği: 0-1
Afjet Afyonspor-Adana Demirspor: 0-2
Adanaspor-Abalı Denizlispor: 3-4
Birevim Elazığspor-Altınordu: 2-1
Altay-Gazişehir Gaziantep: 1-1
Puan durumu
Ligde 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ABALI DENİZLİSPOR
|28
|17
|7
|4
|50
|30
|20
|58
|2.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|28
|18
|4
|6
|41
|23
|18
|58
|3.
|HATAYSPOR
|28
|14
|9
|5
|42
|19
|23
|51
|4.
|OSMANLISPOR
|28
|16
|3
|9
|40
|22
|18
|51
|5.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|28
|14
|7
|7
|46
|23
|23
|49
|6.
|ÜMRANİYESPOR
|27
|13
|7
|7
|33
|23
|10
|46
|7.
|ALTINORDU
|28
|12
|9
|7
|38
|25
|13
|45
|8.
|ADANA DEMİRSPOR
|27
|13
|5
|9
|37
|30
|7
|44
|9.
|BOLUSPOR
|28
|12
|6
|10
|35
|28
|7
|42
|10.
|ALTAY
|28
|10
|9
|9
|41
|31
|10
|39
|11.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|28
|10
|6
|12
|28
|36
|-8
|36
|12.
|İSTANBULSPOR
|28
|7
|12
|9
|36
|37
|-1
|33
|13.
|ADANASPOR
|28
|8
|9
|11
|34
|35
|-1
|33
|14.
|GİRESUNSPOR
|28
|6
|10
|12
|26
|34
|-8
|28
|15.
|ESKİŞEHİRSPOR
|28
|7
|7
|14
|33
|54
|-21
|28
|16.
|AFJET AFYONSPOR
|28
|6
|7
|15
|33
|45
|-12
|25
|17.
|BİREVİM ELAZIĞSPOR
|28
|6
|5
|17
|31
|49
|-18
|23
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|28
|0
|2
|26
|8
|88
|-80
|-1
29. hafta programı
Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Nisan Cuma:
19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13 Nisan Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor (Antakya Atatürk)
19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor (Yeni Eskişehir)
19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)
14 Nisan Pazar:
14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok (Eryaman)
19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)
15 Nisan Pazartesi:
19.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)
19.00 Adana Demirspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)