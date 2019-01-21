Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Ligin 18. haftasında lider Gençlerbirliği, Hatayspor'a deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen ilk sıradaki yerini korudu.

Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Denizlispor ise liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Sonuçlar

Ligin 18. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: 0-1

Osmanlıspor-Boluspor: 3-1

Afjet Afyonspor-İstanbulspor: 1-1

Hatayspor-Gençlerbirliği: 3-1

Ümraniyespor-Altay: 2-3

Eskişehirspor-Giresunspor: 0-0

Altınordu-Balıkesirspor Baltok: 1-0

Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor: 0-1

Puan durumu

Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto 1. Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. GENÇLERBİRLİĞİ18 13 2 3 31 13 18 41
2. DENİZLİSPOR18 12 3 3 30 17 13 39
3. HATAYSPOR18 9 5 4 23 11 12 32
4. OSMANLISPOR18 10 2 6 24 14 10 32
5. GAZİŞEHİR GAZİANTEP18 9 4 5 32 14 18 31
6. ÜMRANİYESPOR18 9 4 5 22 17 5 31
7. ALTINORDU18 7 8 3 21 12 9 29
8. BOLUSPOR18 8 4 6 22 19 3 28
9. ADANA DEMİRSPOR18 8 3 7 23 19 4 27
10. BALIKESİRSPOR BALTOK18 6 5 7 17 22 -5 23
11. ADANASPOR18 5 7 6 21 22 -1 22
12. ALTAY18 5 5 8 24 21 3 20
13. İSTANBULSPOR18 4 8 6 22 25 -3 20
14. GİRESUNSPOR18 5 5 8 17 22 -5 20
15. ESKİŞEHİRSPOR18 4 5 9 15 33 -18 17
16. AFJET AFYONSPOR18 4 4 10 22 30 -8 16
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR18 4 4 10 22 30 -8 16
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR18 0 2 16 7 54 -47 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

Kaynak: AA
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