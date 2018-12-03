Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Afjet Afyonspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.
Gençlerbirliği'nin liderliğini sürdürdüğü ligde 14. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Adanaspor-Hatayspor: 0-0
Altay-Altınordu: 1-2
Boluspor-Adana Demirspor: 2-3
Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: 6-0
Balıkesirspor Baltok-Denizlispor: 0-0
Ümraniyespor-Osmanlıspor: 0-1
Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor: 1-1
Giresunspor-Gazişehir Gaziantep: 1-5
Afjet Afyonspor-Eskişehirspor: 2-1
Puan durumu
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|11
|1
|2
|25
|7
|18
|34
|2.
|DENİZLİSPOR
|14
|9
|2
|3
|25
|15
|10
|29
|3.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|14
|8
|4
|2
|25
|8
|17
|28
|4.
|BOLUSPOR
|14
|8
|2
|4
|19
|12
|7
|26
|5.
|ÜMRANİYESPOR
|14
|7
|3
|4
|15
|11
|4
|24
|6.
|ADANA DEMİRSPOR
|14
|7
|2
|5
|18
|13
|5
|23
|7.
|ALTINORDU
|14
|5
|6
|3
|17
|11
|6
|21
|8.
|OSMANLISPOR
|14
|6
|2
|6
|14
|10
|4
|20
|9.
|HATAYSPOR
|14
|5
|5
|4
|12
|10
|2
|20
|10.
|İSTANBULSPOR
|14
|4
|5
|5
|19
|21
|-2
|17
|11.
|GİRESUNSPOR
|14
|5
|2
|7
|16
|18
|-2
|17
|12.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|14
|4
|5
|5
|13
|17
|-4
|17
|13.
|ALTAY
|14
|4
|4
|6
|20
|16
|4
|16
|14.
|ADANASPOR
|14
|3
|7
|4
|17
|17
|0
|16
|15.
|AFJET AFYONSPOR
|14
|4
|3
|7
|18
|20
|-2
|15
|16.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|14
|3
|3
|8
|16
|26
|-10
|12
|17.
|ESKİŞEHİRSPOR
|14
|3
|3
|8
|13
|30
|-17
|12
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|14
|0
|1
|13
|3
|43
|-40
|-2
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
15. hafta programı
8 Aralık Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor (Bolu Atatürk)
16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova)
9 Aralık Pazar:
13.30 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
19.00 Eskişehirspor-Altay (Yeni Eskişehir)
10 Aralık Pazartesi:
19.00 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)
19.00 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)