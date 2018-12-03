Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Afjet Afyonspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.

Gençlerbirliği'nin liderliğini sürdürdüğü ligde 14. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor-Hatayspor: 0-0

Altay-Altınordu: 1-2

Boluspor-Adana Demirspor: 2-3

Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: 6-0

Balıkesirspor Baltok-Denizlispor: 0-0

Ümraniyespor-Osmanlıspor: 0-1

Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor: 1-1

Giresunspor-Gazişehir Gaziantep: 1-5

Afjet Afyonspor-Eskişehirspor: 2-1

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. GENÇLERBİRLİĞİ14 11 1 2 25 7 18 34
2. DENİZLİSPOR14 9 2 3 25 15 10 29
3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP14 8 4 2 25 8 17 28
4. BOLUSPOR14 8 2 4 19 12 7 26
5. ÜMRANİYESPOR14 7 3 4 15 11 4 24
6. ADANA DEMİRSPOR14 7 2 5 18 13 5 23
7. ALTINORDU14 5 6 3 17 11 6 21
8. OSMANLISPOR14 6 2 6 14 10 4 20
9. HATAYSPOR14 5 5 4 12 10 2 20
10. İSTANBULSPOR14 4 5 5 19 21 -2 17
11. GİRESUNSPOR14 5 2 7 16 18 -2 17
12. BALIKESİRSPOR BALTOK14 4 5 5 13 17 -4 17
13. ALTAY14 4 4 6 20 16 4 16
14. ADANASPOR14 3 7 4 17 17 0 16
15. AFJET AFYONSPOR14 4 3 7 18 20 -2 15
16. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR14 3 3 8 16 26 -10 12
17. ESKİŞEHİRSPOR14 3 3 8 13 30 -17 12
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR14 0 1 13 3 43 -40 -2

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

15. hafta programı

8 Aralık Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor (Bolu Atatürk)

16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova)

9 Aralık Pazar:

13.30 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Eskişehirspor-Altay (Yeni Eskişehir)

10 Aralık Pazartesi:

19.00 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

19.00 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)

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