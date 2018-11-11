Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Deplasmanda Balıkesirspor Baltok'a 3-1 mağlup olan ve ligde ilk yenilgisini alan Gençlerbirliği, bu sonuca rağmen liderliğini sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor-Gazişehir Gaziantep: 1-1

Afjet Afyonspor-Hatayspor: 1-2

Boluspor-Denizlispor: 1-2

Giresunspor-Kardemir Karabükspor: 4-0

Balıkesirspor Baltok-Gençlerbirliği: 3-1

Tetiş Yapı Elazığspor-Eskişehirspor: 3-2

Ümraniyespor-Altınordu: 0-0

Altay-Adana Demirspor: 3-0

Osmanlıspor-İstanbulspor: 1-0

Puan durumu

Takımlar O G B M A Y AV P 1. GENÇLERBİRLİĞİ 12 10 1 1 19 5 14 31 2. BOLUSPOR 12 8 2 2 17 8 9 26 3. DENİZLİSPOR 12 8 1 3 22 13 9 25 4. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 12 6 4 2 19 7 12 22 5. ÜMRANİYESPOR 11 6 2 3 12 8 4 20 6. ADANA DEMİRSPOR 12 6 1 5 14 10 4 19 7. HATAYSPOR 12 5 3 4 11 9 2 18 8. ALTINORDU 12 4 5 3 14 9 5 17 9. GİRESUNSPOR 12 5 2 5 13 10 3 17 10. OSMANLISPOR 12 5 1 6 12 9 3 16 11. ALTAY 12 4 3 5 18 13 5 15 12. ADANASPOR 12 3 5 4 16 16 0 14 13. İSTANBULSPOR 12 3 4 5 16 20 -4 13 14. BALIKESİRSPOR BALTOK 11 3 4 4 11 15 -4 13 15. AFJET AFYONSPOR 12 3 2 7 15 18 -3 11 16. ESKİŞEHİRSPOR 12 3 2 7 10 26 -16 11 17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 12 3 1 8 14 24 -10 10 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 12 0 1 11 2 35 -33 -2

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

13. hafta programı

23 Kasım Cuma:

19.00 Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

24 Kasım Cumartesi:

13: 30 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)

16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

25 Kasım Pazar:

13.30 Denizlispor-Giresunspor (Denizli Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor (Gaziantep)

19.00 Altınordu-Afjet Afyonspor (Bornova)

26 Kasım Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Osmanlı)