Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftası, oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftası, oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, namağlup liderliğini sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep: 1-4
Altay-Denizlispor: 1-3
Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor: 0-1
Adanaspor-Kardemir Karabükspor: 4-0
Boluspor-Gençlerbirliği: 0-1
Giresunspor-Balıkesirspor Baltok: 0-0
Ümraniyespor-Adana Demirspor: 2-1
Eskişehirspor-İstanbulspor: 1-0
Osmanlıspor-Altınordu: 0-1
Puan durumu
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|10
|9
|1
|0
|17
|2
|15
|28
|2.
|BOLUSPOR
|10
|7
|2
|1
|14
|6
|8
|23
|3.
|DENİZLİSPOR
|10
|6
|1
|3
|16
|10
|6
|19
|4.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|10
|5
|3
|2
|15
|6
|9
|18
|5.
|ADANA DEMİRSPOR
|10
|5
|1
|4
|13
|7
|6
|16
|6.
|ÜMRANİYESPOR
|9
|5
|1
|3
|11
|8
|3
|16
|7.
|HATAYSPOR
|10
|4
|3
|3
|9
|7
|2
|15
|8.
|GİRESUNSPOR
|10
|4
|2
|4
|9
|9
|0
|14
|9.
|ALTINORDU
|10
|3
|4
|3
|11
|7
|4
|13
|10.
|OSMANLISPOR
|10
|4
|1
|5
|11
|8
|3
|13
|11.
|ADANASPOR
|10
|3
|4
|3
|13
|11
|2
|13
|12.
|ALTAY
|10
|3
|3
|4
|15
|10
|5
|12
|13.
|AFJET AFYONSPOR
|10
|3
|2
|5
|14
|15
|-1
|11
|14.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|9
|2
|4
|3
|8
|11
|-3
|10
|15.
|İSTANBULSPOR
|10
|2
|4
|4
|13
|19
|-6
|10
|16.
|ESKİŞEHİRSPOR
|10
|2
|2
|6
|7
|23
|-16
|8
|17.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|10
|2
|1
|7
|9
|19
|-10
|7
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|10
|0
|1
|9
|2
|29
|-27
|-2
11. hafta programı
2 Kasım Cuma:
19.00 Altınordu-Tetiş Yapı Elazığspor (Bornova)
3 Kasım Cumartesi:
13.30 Denizlispor-Adanaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Gazişehir Gaziantep-Altay (Gaziantep)
4 Kasım Pazar:
13.30 Hatayspor-Ümraniyespor (Antakya Atatürk)
13.30 Kardemir Karabükspor-Boluspor (Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Eskişehir Yeni)
5 Kasım Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Gençlerbirliği-Giresunspor (Osmanlı)