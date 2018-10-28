Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftası, oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftası, oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, namağlup liderliğini sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep: 1-4

Altay-Denizlispor: 1-3

Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor: 0-1

Adanaspor-Kardemir Karabükspor: 4-0

Boluspor-Gençlerbirliği: 0-1

Giresunspor-Balıkesirspor Baltok: 0-0

Ümraniyespor-Adana Demirspor: 2-1

Eskişehirspor-İstanbulspor: 1-0

Osmanlıspor-Altınordu: 0-1

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1. GENÇLERBİRLİĞİ10 9 1 0 17 2 15 28
2. BOLUSPOR10 7 2 1 14 6 8 23
3. DENİZLİSPOR10 6 1 3 16 10 6 19
4. GAZİŞEHİR GAZİANTEP10 5 3 2 15 6 9 18
5. ADANA DEMİRSPOR10 5 1 4 13 7 6 16
6. ÜMRANİYESPOR9 5 1 3 11 8 3 16
7. HATAYSPOR10 4 3 3 9 7 2 15
8. GİRESUNSPOR10 4 2 4 9 9 0 14
9. ALTINORDU10 3 4 3 11 7 4 13
10. OSMANLISPOR10 4 1 5 11 8 3 13
11. ADANASPOR10 3 4 3 13 11 2 13
12. ALTAY10 3 3 4 15 10 5 12
13. AFJET AFYONSPOR10 3 2 5 14 15 -1 11
14. BALIKESİRSPOR BALTOK9 2 4 3 8 11 -3 10
15. İSTANBULSPOR10 2 4 4 13 19 -6 10
16. ESKİŞEHİRSPOR10 2 2 6 7 23 -16 8
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR10 2 1 7 9 19 -10 7
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR10 0 1 9 2 29 -27 -2

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

11. hafta programı

2 Kasım Cuma:

19.00 Altınordu-Tetiş Yapı Elazığspor (Bornova)

3 Kasım Cumartesi:

13.30 Denizlispor-Adanaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Altay (Gaziantep)

4 Kasım Pazar:

13.30 Hatayspor-Ümraniyespor (Antakya Atatürk)

13.30 Kardemir Karabükspor-Boluspor (Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Eskişehir Yeni)

5 Kasım Pazartesi:

19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Gençlerbirliği-Giresunspor (Osmanlı)

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