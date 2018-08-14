Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk hafta maçlarının ardından liderlik koltuğuna averajla Giresunspor oturdu.

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk hafta maçlarının ardından liderlik koltuğuna averajla Giresunspor oturdu.

Giresunspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-1 yendi.

Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor: 0-1

Boluspor-Osmanlıspor: 1-0

Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-1

Altay-Ümraniyespor: 1-0

Gençlerbirliği-Hatayspor: 1-0

Giresunspor-Eskişehirspor: 3-1

Denizlispor-Gazişehir Gaziantep: 0-1

Balıkesirspor Baltok-Altınordu: 0-0

İstanbulspor-Afjet Afyonspor: 4-3

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig

TakımlarOGBMAYAVP
---------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. GİRESUNSPOR1 1 0 0 3 1 2 3
2. İSTANBULSPOR1 1 0 0 4 3 1 3
3. ADANA DEMİRSPOR1 1 0 0 1 0 1 3
4. ALTAY1 1 0 0 1 0 1 3
5. BOLUSPOR1 1 0 0 1 0 1 3
6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP1 1 0 0 1 0 1 3
7. GENÇLERBİRLİĞİ1 1 0 0 1 0 1 3
8. ADANASPOR1 0 1 0 1 1 0 1
9. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR1 0 1 0 1 1 0 1
10. ALTINORDU1 0 1 0 0 0 0 1
11. BALIKESİRSPOR BALTOK1 0 1 0 0 0 0 1
12. AFJET AFYONSPOR1 0 0 1 3 4 -1 0
13. DENİZLİSPOR1 0 0 1 0 1 -1 0
14. HATAYSPOR1 0 0 1 0 1 -1 0
15. KARDEMİR KARABÜKSPOR1 0 0 1 0 1 -1 0
16. OSMANLISPOR1 0 0 1 0 1 -1 0
17. ÜMRANİYESPOR1 0 0 1 0 1 -1 0
18. ESKİŞEHİRSPOR1 0 0 1 1 3 -2 0

2. haftanın programı

17 Ağustos Cuma:

17.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi)

19.15 Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor (Elazığ Atatürk)

18 Ağustos Cumartesi:

16.30 Hatayspor-Kardemir Karabükspor (Antakya Atatürk)

19.15 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)

21.45 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova)

19 Ağustos Pazar:

19.15 Adana Demirspor-Denizlispor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.15 Afjet Afyonspor-Altay (Zafer)

21.45 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)

21.45 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok (Stat açıklanmadı)

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