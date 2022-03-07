Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Mehmet AkıncıkBalıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir (Dk. 58 Kethevoama), Kore (Dk. 78 Birol Parlak), Otoo (Dk. 78 Berat Aydoğdu), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose (Dk.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir (Dk. 58 Kethevoama), Kore (Dk. 78 Birol Parlak), Otoo (Dk. 78 Berat Aydoğdu), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose (Dk. 66 Cumali Bişi)
Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Schwechlen (Dk. 67 Hakan Çinemre), Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Dk. 67 Lopes), İlhan Depe (Dk. 80 Bekir Turaç Böke), Muhammed Gönülaçar (Dk. 67 Mustafa Çeçenoğlu), Mayi (Dk. 88 Asım Hamzaçebi), Ömer Şişmanoğlu, Djedje
Gol: Dk. 83 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Doğa İşeri, Dk. 82 Kethevoama, Dk. 83 Atilla Özmen (Balıkesirspor), Dk. 35 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 43 Schwechlen, Dk. 71 Oğuz Yılmaz, Dk. 90 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor)
Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın son maçında Altaş Denizlispor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yendi.