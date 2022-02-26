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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Ozan Ergün, Kemal Mavi, Ogün KamacıGençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Musa Şahindere, Grechyshkin, Serdarcan Eralp (Dk. 85 Rahmetullah Berişbek), Barış Alıcı, Lima, LuaLua (Dk. 85 Tshibola), Eleke (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Mavi, Ogün Kamacı

Gençlerbirliği : Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Musa Şahindere, Grechyshkin, Serdarcan Eralp (Dk. 85 Rahmetullah Berişbek), Barış Alıcı, Lima, LuaLua (Dk. 85 Tshibola), Eleke (Dk. 90+2 Gökhan Altıparmak)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu (Dk. 60 Bilalli), Kore (Dk. 82 Anıl Taşdemir), Cumali Bişi (Dk. 61 Muhammed Ali Doğan), Otoo (Dk. 70 Hüseyin Karabey), Kethevoama (Dk. 61 Birol Parlak), İbrahim Halil Çolak, Ambrose

Goller: Dk. 29 ve 67 Eleke ( Gençlerbirliği )

Sarı kartlar: Dk. 17 Musa Şahindere ( Gençlerbirliği ), Dk. 84 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Balıkesirspor'u 2-0 yendi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 33'e yükseltirken, son sıradaki Balıkesirspor 11 puanda kaldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Gençlerbirliği, Ramazan Köse, Kemal Mavi, Lima, Spor, Haberler

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