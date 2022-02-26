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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Oğuzhan Çakır, Sezgin Çınar, Ali Can AlpAnkara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Alhassan, Ackah, (Dk. 60 Taşkın Kılıç), Uzodimma, Olawoyin (Dk. 77 Aykut Çeviker), Ali Yavuz Kol (Dk.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Sezgin Çınar, Ali Can Alp

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Alhassan, Ackah, (Dk. 60 Taşkın Kılıç), Uzodimma, Olawoyin (Dk. 77 Aykut Çeviker), Ali Yavuz Kol (Dk. 60 Ziya Alkurt), Hamza Gür (Dk. 84 Erkan Reşmen)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Bardhi, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Ahmet Yazar), Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Metincan Cici), Safa Kınalı (Dk. 71 Onat Kutay Kurt), Ezeh

Gol: Dk. 18 Hamza Gür (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 28 Sedat Şahintürk, Dk. 37 Bardhi, Dk. 66 Ahmet Yazar, Dk. 90+2 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 45 Ackah, Dk. 90 Taşkın Çalış (Ankara Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Tuzlaspor'u 1-0 yendi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Oğuzhan Çakır, Taşkın Kılıç, KEÇİÖRENGÜCÜ, Çınar, Spor, Haberler

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