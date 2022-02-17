Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, Yunus Hocaoğlu - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Mert BulutBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Estrela, Hasek (Dk. 61 Gökhan Alsan), Novikovas (Dk. 88 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Mert Bulut

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Estrela, Hasek (Dk. 61 Gökhan Alsan), Novikovas (Dk. 88 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk. 88 Eren Tozlu), Emircan Altıntaş (Dk. 77 Aly Malle), Olanare (Dk. 61 Oltan Karakullukçu)

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz (Dk. 81 Mikail Okyar), Badji (Dk. 85 Mete Kaan Demir), Ahmed Ildız (Dk. 67 Timur Temeltaş), Sekidika (Dk. 67 Umut Bulut), Dippa (Dk. 81 Cenk Ahmet Alkılıç), Oğulcan Çağlayan

Goller: Dk. 82 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 87 Cenk Ahmet Alkılıç (Eyüpspor)

Sarı kartlar: DK. 79 Timur Temeltaş (Eyüpspor), Dk. 90+3 Mustafa Akbaş, Dk. 90+4 Mücahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Erzurumspor Kulübü, Mustafa Akbaş, Gökhan Alsan, Eren Tozlu, Spor, Haberler

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