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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Ramazan Keleş, Deniz Turgut, Nurettin Dinçer DemirAnkara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Alhassan, Ackah (Dk 90+2 Taha Batuhan Yayıkçı), Uzdodimma (Dk. 81 Vusal Isgandarlı), Olawoyin, Ali Yavuz Kol (Dk.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Stat: Aktepe

Hakemler: Ramazan Keleş, Deniz Turgut, Nurettin Dinçer Demir

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Alhassan, Ackah (Dk 90+2 Taha Batuhan Yayıkçı), Uzdodimma (Dk. 81 Vusal Isgandarlı), Olawoyin, Ali Yavuz Kol (Dk. 81 Aykut Çeviker), Hamza Gür (Dk. 72 Manaj)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Birol Parlak, Doğa İşeri, Kore, Nwankwo, Otoo (Dk. 46 Ambrose), Anıl Taşdemir (Dk. 46 Hüseyin Karabey), Bilalli (Dk. 46 Oğuzhan Aynaoğlu), Kethevoama (Dk 70 Cumali Bişi)

Goller: Dk. 8 Hamza Gür, Dk. 47 Ali Yavuz Kol, 90+2 Birol Parlak (Kendi kalesine) (Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Ambrose (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Doğa Eşeri, Dk. 62 Sedat Dursun (Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Balıkesirspor'u 3-1 yendi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Mehmet Tayfun, Deniz Turgut, KEÇİÖRENGÜCÜ, Fatih, Spor, Haberler

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