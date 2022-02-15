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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet KapluhanGençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül (Dk. 90+4 İlker Karakaş), Muhammed Bayır, Tshibola, Grechyshkin, Barış Alıcı, Belyaev (Dk. 89 Arda Kızıldağ), LuaLua (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Kapluhan

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül (Dk. 90+4 İlker Karakaş), Muhammed Bayır, Tshibola, Grechyshkin, Barış Alıcı, Belyaev (Dk. 89 Arda Kızıldağ), LuaLua (Dk. 60 Rahmetullah Berişbek), Lima

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş (Dk. 80 Ensar Arslan), Yunus Emre Çift, Bateau, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 46 Yasin Öztekin), Osman Çelik, Kayamba, Savicevic (Dk. 36 Cihan Kahraman), Fofana (Dk. 84 Melih Okutan), Tomane

Goller: Dk. 8 Barış Alıcı, Dk. 75 Metehan Mert (Gençlerbirliği), Dk. 10 Fofana, Dk. 90 Melih Okutan (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği), Dk. 67 Bateau (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Yılport Samsunspor 2-2 berabere kaldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Mehmet Şahan Yılmaz, Muhammed Bayır, Übeyd Adıyaman, Altay, Spor, Haberler

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