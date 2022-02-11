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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, İlyas Gün - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Ali Akkor, Anıl UstaYılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Tomane, Savicevic (Dk. 83 Kayamba), Bateau, Alaaddin Okumuş (Dk. 72 Ali Ülgen), Yasin Öztekin (Dk. 87 Ensar Arslan), Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk.

SAMSUN (AA) - Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Ali Akkor, Anıl Usta

Yılport Samsunspor : Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Tomane, Savicevic (Dk. 83 Kayamba), Bateau, Alaaddin Okumuş (Dk. 72 Ali Ülgen), Yasin Öztekin (Dk. 87 Ensar Arslan), Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 83 Berk Taşkın), Fofana, Osman Çelik (Dk. 72 Cihan Kahraman)

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Namık Alaskarov (Dk. 82 Tuğbey Akgün), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Enver Cenk Şahin), Emre Ünver, Mert Yılmaz, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 66 Ofosu), Zalazar, Burak Altıparmak, Pedro (Dk. 88 Bipfouma), İsmail Yüksek

Goller: Dk. 41 Tomane (Yılport Samsunspor ), Dk. 54 Pedro (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Furkan Ünver, Dk. 89 Onur Atasayar (Bursaspor), Dk. 52 Savicevic, Dk. 74 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor ),

Spor Toto 1. Ligi'nin 24. haftasında Yılport Samsunspor ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı.

AA / İlyas Gün - Spor

Yunus Emre, Samsunspor, Ali Ülgen, Samsun, Spor, Haberler

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