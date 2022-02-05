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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Emrah ÜnalAnkara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz (Dk. 37 Taha Batuhan Yayıkçı), Muharrem Cinan, Alhassan Adamu, Taşkın Çalış (Dk. 70 Uğur Utlu), Olawoyin, Uzodimma, Vusal Iskandarlı (Dk.

Stat: Aktepe

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Emrah Ünal

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz (Dk. 37 Taha Batuhan Yayıkçı), Muharrem Cinan, Alhassan Adamu, Taşkın Çalış (Dk. 70 Uğur Utlu), Olawoyin, Uzodimma, Vusal Iskandarlı (Dk. 71 Ali Yavuz Kol), Hamza Gür (Dk. 84 Ziya Alkurt)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Çift, Bateau, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 75 Savicevic), Osman Çelik, Yasin Öztekin, Cihan Kahraman (Dk. 46 Tallo (Dk. 54 Tolcay Ciğerci), Fofana, Tomane

Goller: Dk. 22 Alhassan Adamu (Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Alhassan Adamu (Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Bateau (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Mehmet Tayfun, KEÇİÖRENGÜCÜ, Cihan Aydın, Emrah, Spor, Haber

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