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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Stat: EryamanHakemler: Oğuzhan Çakır, Baran Eraslan, Sezgin ÇınarMKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Yasin Güreler, Cem Ekinci (Dk. 63 Geraldo), Abdullah Durak (Dk. 89 Alperen Babacan), Şahverdi Çetin (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Baran Eraslan, Sezgin Çınar

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Yasin Güreler, Cem Ekinci (Dk. 63 Geraldo), Abdullah Durak (Dk. 89 Alperen Babacan), Şahverdi Çetin (Dk. 75 Hasan Hüseyin Acar), Ariyibi, Ali Kaan Güneren (Dk. 63 İshak Çakmak), Eren Derdiyok

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Emre Sağlık (Dk.74 Bünyamin Balat), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, İlhan Depe (Dk. 90 Muhammet Özkal), Muhammed Gönülaçar (Dk. 66 Djedje), Özer Özdemir, Darri, Mustafa Çeçenoğlu, Ömer Şişmanoğlu

Goller: Dk. 58 Ali Kaan Güneren, Dk. 90+2 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 69 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 36 İlhan Depe, Dk. 59 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 90+3 Abdülkadir Sünger, 90+5 Schwechlen (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Altaş Denizlispor'u 2-1 yendi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

Alperen Babacan, Yusuf Abdioğlu, Baran Eraslan, Oğuzhan Çakır, Spor, Haber

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