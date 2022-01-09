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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Spor

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Sezgin Çınar, Mehmet Ali AkkorManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 55 Muhammet Taha Şahin), Landre, Sadi Karaduman, Erhan Kara (Dk. 79 Veli Çetin), Gakpa, Andre Sousa (Dk. 55 Nizamettin Çalışkan), Kouter, Tabekou (Dk.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Sezgin Çınar, Mehmet Ali Akkor

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 55 Muhammet Taha Şahin), Landre, Sadi Karaduman, Erhan Kara (Dk. 79 Veli Çetin), Gakpa, Andre Sousa (Dk. 55 Nizamettin Çalışkan), Kouter, Tabekou (Dk. 74 Diallo), Anıl Koç, Okan Eken (Dk. 56 Orgill)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan (Dk. 78 Cajic), Berkay Görmez (Dk. 46 Topalli), Muammer Sarıkaya (Dk. 46 Eslem Öztürk), Melih Kabasakal, Ethemi (Dk. 85 Duhan Aksu), İbrahim Yılmaz (Dk. 78 Emir Gültekin)

Goller: Dk. 41 İbrahim Yılmaz (penaltıdan), Dk. 82 Cajic (İstanbulspor), Dk. 45+1 Anıl Koç (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 39 Muhammet Birkan Tetik, Dk. 70 Kouter, Dk. 83 Mehmet Yılmaz, Dk. 90+5 Anıl Koç (Manisa FK), Dk. 90+5 Muhammed Alperen Uysal (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Manisa FK'yi 2-1 yendi.

AA / Ahmet Bayram - Spor Haberleri

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