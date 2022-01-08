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Futbol: Spor Toto 1.Lig

Futbol: Spor Toto 1.Lig
AA / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Deniz TurgutRoyal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Mulumba, Guido Koçer(Dk.58 Levent Ayçiçek, Kerim Avcı (Dk.72 Manaj), Keny, Okan Alkan, Landel (Dk.58 Mehmet Özcan), Doğan Can Davas (Dk.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Deniz Turgut

Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Mulumba, Guido Koçer(Dk.58 Levent Ayçiçek, Kerim Avcı (Dk.72 Manaj), Keny, Okan Alkan, Landel (Dk.58 Mehmet Özcan ), Doğan Can Davas (Dk.81Burak Süleyman), Süleyman Luş

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre (Dk.58 Burak Gümüştaş), Asım Hamzaçebi, Tusha, Özer Özdemir, Bekir Turaç Böke (Dk.89 Mehmet Eren Sıngın),Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, İlhan Depe, Alaattin Öner (Dk.46 Emre Yıldırım), Muhammed Eren Kıryolcu (Dk.78 Ömer Hasan Şişmanoğlu)

Goller: Dk.22 Hakan Çinemre (kendi kalesine) Dk.33 Doğan Can Davas, Dk.35 Kerim Avcı (Royal Hastanesi Bandırmaspor) Dk.48 Oğuz Yılmaz, Dk.52 İlhan Depe, Dk.65 Özer Özdemir, Dk.90+6 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)

Sarı Kartlar: Dk.64 Mehmet Özcan, Dk.90+3 Kenny (Royal Hastanesi Bandırmaspor) Dk. 67 Özer Özdemir, Dk.67 İlhan Depe, Dk. 70 Emre Yıldırım Dk.77 Oğuz Yılmaz,Dk. 79 Ömer Hasan Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1 Lig'in 20. haftasında Altaş Denizlispor, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-3 mağlup etti.

AA / Ahmet Pesen - Spor Haberleri

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