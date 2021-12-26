Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Stat: EyüpHakemler: Turgut Doman, Deniz Turgut, Emrah ÜnalEyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mohammed, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Enes Keskin (Dk. 46 Taha Balcı), Timur Temeltaş, Mikail Okyar (Dk. 75 Bekir Yılmaz), Caner Hüseyin Bağ, Pa Dibba (Dk.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Stat: Eyüp

Hakemler: Turgut Doman, Deniz Turgut, Emrah Ünal

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mohammed, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Enes Keskin (Dk. 46 Taha Balcı), Timur Temeltaş, Mikail Okyar (Dk. 75 Bekir Yılmaz ), Caner Hüseyin Bağ, Pa Dibba (Dk. 46 Mete Kaan Demir), Umut Bulut

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Kore, Cumali Bişi, Otoo (Dk. 73 Oğuz Han Aynaoğlu), Anıl Taşdemir (Dk. 73 Muhammed Ali Doğan), Bilalli (Dk. 90+6 Birol Parlak), Kethevoama (Dk. 73 Nwankwo)

Goller: Dk. 22 Umut Bulut (Eyüpspor), Dk. 40 Erdem Gökçe (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 81 Muhammed Ali Doğan, Dk. 83 Sedat Dursun, Dk. 85 Batuhan İşçiler, Dk. 90+3 Cumali Bişi (Balıkesirspor), Dk. 90+1 Bekir Yılmaz (Eyüpspor)

Spor Toto 1. Lig'in 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Balıkesirspor, 1-1 berabere kaldı.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title