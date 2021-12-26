Futbol: Spor Toto 1. Lig
Stat: EryamanHakemler: Emre Kargın, Mehmet Kapluhan, Hüseyin AylakMKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Mehmet Murat Uçar (Dk. 75 Ariyibi), İshak Çakmak (Dk. 64 Abdullah Durak), Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Owusu, Zahid (Dk.
Stat: Eryaman
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Kapluhan, Hüseyin Aylak
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Mehmet Murat Uçar (Dk. 75 Ariyibi), İshak Çakmak (Dk. 64 Abdullah Durak), Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Owusu, Zahid (Dk. 80 Aatıf Chahechouhe), Eren Derdiyok (Dk. 75 Cem Ekinci)
Ankara Keçiörengücü: Boran Güngör, Abdulkadir Korkut, Mehmet Tayfun Dingil, Ercan Yazıcı (Dk. 74 Camara), Muharrem Cinan, Ackah, Uğur Utlu, Hamza Gür (Dk. 90 Erdem Onur Beytaş), Taşkın Çalış, Vusal Iskandarlı (Dk. 79 Ali Yavuz Kol), Eze
Goller: Dk. 3 Eze (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45 Sinan Osmanoğlu, Dk. 67 Eren Derdiyok (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 36 Vusal Iskandarlı, Dk. 45 Uğur Utlu ve Ackah, Dk. 90+6 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri