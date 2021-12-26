Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / İlyas Gün - Haberler | Spor

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Suat GüzYılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen (Dk. 46 Melih Okutan), Hüseyin Öztürk (Dk.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

SAMSUN (AA) - Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Suat Güz

Yılport Samsunspor : Nurullah Aslan, Ali Ülgen (Dk. 46 Melih Okutan), Hüseyin Öztürk (Dk. 61 Semih Altıkulaç), Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman, Tomane, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Soner Gönül, Berk Taşkın, Fofana

Tuzlaspor: Mikulic, İsmail Konuk, Rotman, Bardhi, Diack, Selçuk Alibaz (Dk. 61 Ahmet Yazar), Erhan Kartal, Safa Kınalı, Posmac, Mustafa Emre Can, Onat Kutay Kurt

Goller: Dk. 4 ve 85 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor ), Dk. 43 İsmail Konuk, Dk. 86 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Alaaddin Okumuş (Yılport Samsunspor ), Dk. 90+1 Erhan Kartal (Tuzlaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Yılport Samsunspor ile Tuzlaspor, 2-2 berabere kaldı.

AA / İlyas Gün - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title