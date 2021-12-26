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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Ömer Faruk Turtay, Oğuz Terzi, Burak CansızBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Serkan Göksu, Alim Öztürk, Glumac, Faruk Can Genç (Dk. 84 Ercan Coşkun), Kartal Kayra Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin, Mrsic (Dk. 90+1 Mustafa Eser), Del Valle (Dk.

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Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Oğuz Terzi, Burak Cansız

Bereket Sigorta Ümraniyespor : Burak Öğür, Serkan Göksu, Alim Öztürk, Glumac, Faruk Can Genç (Dk. 84 Ercan Coşkun), Kartal Kayra Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin, Mrsic (Dk. 90+1 Mustafa Eser), Del Valle (Dk. 75 Muammer Denizhan Taşkan), Onur Ayık, Bammou

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Arda Kızıldağ (Dk. 53 Ömürcan Artan), Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Grechyshkin, Tshibola (Dk. 46 Belyaev), Aksel Aktaş (Dk. 84 Sallalich), Barış Alıcı (Dk. 86 Sami Gökhan Altıparmak), Musa Şahindere (Dk. 46 Eleke), Lima

Goller: Dk. 10 Mrsic (Penaltıdan), Dk. 29 Yunus Emre Gültekin, Dk. 90+4 Muammer Denizhan Taşkan (Bereket Sigorta Ümraniyespor ), Dk. 62 Lima (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 21 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 83 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor ), Dk. 22 Aksel Aktaş, Dk. 42 Tshibola (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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