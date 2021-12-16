Futbol: Spor Toto 1. Lig
Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
18 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
19.00 Balıkesirspor-Altınordu: Caner Ak
19 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-NasaDoge Menemenspor: Cihan Aydın
16.00 Tuzlaspor-Manisa FK: Davut Dakul Çelik
16.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kocaelispor-Eyüpspor: Burak Pakkan
20 Aralık Pazartesi:
17.30 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Bülent Birincioğlu
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri