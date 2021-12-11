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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Stat: AktepeHakemler: Çağdaş Altay, Muhammet Yumak, Ferdi KaradorukAnkara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Abdulkadir Korkut (Dk. 59 Ogün Bayrak), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan (Dk. 77 Talha Yünkuş), Ackah (Dk. 77 Uğur Utlu), Taşkın Çalış (Dk.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Stat: Aktepe

Hakemler: Çağdaş Altay, Muhammet Yumak, Ferdi Karadoruk

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Abdulkadir Korkut (Dk. 59 Ogün Bayrak), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan (Dk. 77 Talha Yünkuş), Ackah (Dk. 77 Uğur Utlu), Taşkın Çalış (Dk. 59 Ali Yavuz Kol), Hamza Gür (Dk. 59 Vusal Iskandarlı), Olawoyin, Djibrila, Eze

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Bilal Ceylan (Dk. 72 Gökay Güney), Santos, Lokman Gör, Caner Cavlun, Mehmet Özcan (Dk. 81 Landel), Mulumba, Levent Ayçiçek (Dk. 86 Burak Süleyman), Kerim Avcı (Dk. 72 Doğan Can Davas), Guido Koçer (Dk. 86 Akabueze), Keny

Goller: Dk. 5 ve Dk. 90 Eze, Dk. 90+7 Olawoyin (Ankara Keçiörengücü), Dk. 22 Keny, Dk. 52 Guido Koçer (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Olawoyin, Dk. 75 Muharrem Cinan, Dk. 81 Ali Yavuz Kol (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45 Keny, Dk. 45 Kerim Avcı, Dk. 77 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 yendi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Ankara Keçiörengücü'nün Fatih Selimhan Solmaz ile kullandığı penaltı atışında, kaleci Gökhan Değirmenci gole izin vermedi.

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AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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