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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Stat: EryamanHakemler: Alper Çetin, Özcan Sultanoğlu, Mehmet AkıncıkGençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Metehan Mert, Kerem Can Akyüz, Gökhan Gül, Tshibola, Grechyshkin, Barış Alıcı (Dk. 84 Sallalich), Musa Şahindere (Dk. 72 LuaLua), Gökhan Altıparmak (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Çetin, Özcan Sultanoğlu, Mehmet Akıncık

Gençlerbirliği : Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Metehan Mert, Kerem Can Akyüz, Gökhan Gül, Tshibola, Grechyshkin, Barış Alıcı (Dk. 84 Sallalich), Musa Şahindere (Dk. 72 LuaLua), Gökhan Altıparmak (Dk. 90+5 Mert Kula)

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Özer Özdemir, Gökhan Süzen, Djedje, Muhammed Gönülaçar (Dk. 60 Bekir Turaç Böke), Okan Derici (Dk. 60 Mustafa Çeçenoğlu), Aissati (Dk. 67 Asım Hamzaçebi), Mayi

Gol: Dk. 88 Metehan Mert (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 45+6 Gökhan Süzen, Dk. 90 Özer Özdemir, Dk. 90+1 Djedje, Dk. 90+4 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor), Dk. 78 LuaLua (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.

Bu sonuçla ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Gençlerbirliği puanını 23'e yükseltirken, Altaş Denizlispor 15 puanda kaldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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