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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. haftada görev alacak hakemler şöyle:

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: Yasin Kol

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Murat Erdoğan

18.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Yiğit Arslan

5 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor: Burak Şeker

13.30 Manisa FK-Kocaelispor: Çağdaş Altay

16.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Altaş Denizlispor-Bursaspor: Onur Özütoprak

6 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç

20.00 NasaDoge Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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