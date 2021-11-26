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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Yıldırım, Nurettin Dinçer DemirGençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Kerem Can Akyüz, Gökhan Gül, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Aksel Aktaş (Dk. 90+4 Metehan Mert), Grechyshkin, LuaLua (Dk. 82 Bieliaiev), Lima, Barış Alıcı (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Yıldırım, Nurettin Dinçer Demir

Gençlerbirliği : Übeyd Adıyaman, Kerem Can Akyüz, Gökhan Gül, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Aksel Aktaş (Dk. 90+4 Metehan Mert), Grechyshkin, LuaLua (Dk. 82 Bieliaiev), Lima, Barış Alıcı (Dk. 90+4 Sami Gökhan Altıparmak), Eleke (Dk. 87 Mert Kula)

Bursaspor: Erhan Erentürk, Hasan Ayaroğlu, Furkan Emre Ünver, Capan, Mert Yılmaz, Kerem Şen (Dk. 61 Vefa Temel), Kubilay Sönmez (Dk. 75 Emirhan Aydoğan), Bruno, Alaskarov (Dk. 81 Ofosu), Acolatse (Dk. 61 Matavz), Batuhan Kör (Dk. 61 Tuğbey Akgün)

Goller: Dk. 56 Eleke, Dk. 90+6 Grechyshkin (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 35 LuaLua, Dk. 42 Grechyshkin (Gençlerbirliği), Dk. 45+2 Kerem Şen, Dk. 72 Mert Yılmaz, Dk. 77 Capan, Dk. 90+3 Vefa Temel (Bursaspor)

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yendi.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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