Futbol: Spor Toto 1. Lig
Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Emre Kargın, Murat Temel, Bersan DuranBalıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Doğa İşeri, Bosse Kore (Dk. 90+1 Muhammed Ali Doğan), Nwankwo, İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Oğuz Han Aynaoğlu), Otoo (Dk.
BALIKESİR (AA) - Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Emre Kargın, Murat Temel, Bersan Duran
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Doğa İşeri, Bosse Kore (Dk. 90+1 Muhammed Ali Doğan ), Nwankwo, İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Oğuz Han Aynaoğlu), Otoo (Dk. 60 Hüseyin Karabey), Kethevoama (Dk. 78 Abdulkadir Özgen), Cumali Bişi
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan, Gakpa, Anıl Koç, Kouter (Dk. 60 Kubilay Aktaş), Sadi Karaduman, Landre, Diallo (Dk. 82 Tabekou), Özgür Çek (Dk. 59 Ahmet Kesim), Bedirhan Altunbaş (Dk. 66 Mehmet Yılmaz), Okan Eken (Dk. 60 Kemal Rüzgar)
Sarı kartlar: Dk. 22 Bosse Kore, Dk. 30 Birol Parlak, Dk. 49 Nwankwo, Dk. 68 Hüseyin Karabey, Dk. 90+4 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), Dk. 38 Bedirhan Altunbaş, Dk. 41 Kouter (Manisa FK)
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Balıkesirspor ile Manisa FK, 0-0 berabere kaldı.
AA / İlkan Toprak - Spor Haberleri